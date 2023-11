MARTÍN VIZCARRA

…Y sus fantasmas

Para ponerse a tono con la fiesta de Halloween, el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra publicó en su cuenta de TikTok un dizque story time en el que aseguró que en Palacio de Gobierno penan algunos fantasmillas. Según su relato, él y su familia escucharon en varias ocasiones los acordes de un piano desde una habitación vacía y también vieron a una mujer con un vestido largo y blanco deambulando por allí. Uhmm, ¿habrán sido fantasmas o su conciencia…?

MANUEL MERINO

Quiere más de 5 días

Y como resaca del Halloween hay quienes estarían impulsando una eventual candidatura de Manuel Merino a la Presidencia de la República. Síííí, el mismo acciopopulista que estuvo ¡cinco días! en el Gobierno pretendería ser nuevamente inquilino de la Casa de Pizarro o, por lo menos, ese sería el deseo de algunos de sus correligionarios como el excongresista Ricardo Burga, quien reveló que Merino está visitando las provincias, pero para promocionar su libro El verdadero golpe. Ay Dios, qué estaremos pagando…

PARTIDO MORADO

Golpe bajo

A propósito de Burga… y de golpes, el exlegislador recordó la agresión de que fue objeto en 2020 cuando el joven Carlos Ezeta le propinó tremendo puñetazo en el rostro cuando daba una conferencia de prensa. Y es que Ezeta apareció recientemente en un video para expresar su “apuesta” por el Partido Morado. Cómo habrán sido las críticas que el presidente de la agrupación Luis Durán ha salido rapidito a quitar cuerpo y asegurar que Ezeta solo es un simpatizante “en proceso de formación”. Sí, cómo no. Dime con quien andas y…

GUIDO BELLIDO

El “salvador” de Pedro

Parece que el congresista Guido ‘Puka’ Bellido no perdona haber sido expectorado del premierato, donde estuvo poco más de dos meses en 2021, por el golpista Pedro Castillo. “Si no me hubiera pedido mi renuncia no estaría (Castillo) donde está. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros podía evitar cualquier indicio de corrupción”, comentó, y para coronar el pastel añadió que de haber sido así, en el país “estaríamos en mejores condiciones”. ¿Whattt?

(Foto: GEC)

LADY CAMONES

De duelo

Desde la oficina de la congresista por Alianza para el Progreso, Lady Camones, informan que su participación virtual en la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales obedeció a que se encontraba fuera de Lima por el fallecimiento de un familiar. Nuestras condolencias.