Defensoría... ¿De quién? - I

Saca cara por Sigrid

Nada bien cayó en diversos sectores el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo denunciando un supuesto acoso contra la congresista por Cambio Democrático, Sigrid Bazán. “En un Estado constitucional y democrático deben garantizarse los derechos de libertad de opinión y expresión, en armonía con la vida privada, dignidad y no discriminación. Frente al acoso contra la congresista @sigridbazan, pedimos a la ciudadanía actuar con respeto y tolerancia”, señaló la institución que jefatura interinamente Eliana Revollar.

Defensoría... ¿De quién? - II

Se compra pleito ajeno

¿A qué acoso se refiere la Defensoría? ¿A la avalancha de críticas que le generó a Bazán su sesudo comentario de que “la protesta pacífica no genera cambios”, justo en medio de una situación de convulsión social en el país? ¿Se habrá enterado la entidad que ya hay una denuncia constitucional contra la legisladora por el presunto delito de apología a la violencia y usurpación precisamente por este caso? A ver si alguien les avisa.

Avanza País vs. Fuerza Popular

Cuando el amor se acaba

Nada bien anda la relación entre Fuerza Popular y Avanza País. Las otrora bancadas amiguis ahora solo se mandan indirectas bien directas en el Pleno. Como ayer, cuando Adriana Tudela acusó a los naranjas de actuar con “irresponsabilidad” por replantear el acuerdo inicial de adelantar las elecciones para abril de 2024. La respuesta les llegó de Rosangella Barbarán, quien pidió a sus “colegas de al lado” que reconozcan bien al “enemigo”. “Irresponsabilidad es creer que el Perú es Twitter; tanto criticar a los caviares para caer exactamente en lo mismo”, les replicó. Auch, eso sí que dolió.

Enrique Wong

Papelón

El congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, quedó mal parado cuando quiso acaparar tooodo el tiempo de intervención en el Pleno asignado a su agrupación. No contento con los tres minutos que le dieron, pretendió tomar los otros tres minutos de su colega de bancada Kira Alcarraz, pero esta no se dejó y sin perder tiempo empezó su alocución. A Wong no le quedó más que sentarse calladito. Eso le pasa por querer pasarse de vivo.

Aída García Naranjo

Castillistas en Madrid

La exministra humalista Aída García Naranjo anunció su participación, mañana, en un conversatorio en Madrid, España, para dizque hablar de la crisis política en nuestro país. Cómo estará de desinformada que la actividad fue promocionada en un afiche bajo el título “Perú en dictadura”. Y cómo no, si ella fue una de las que visitaba al golpista Pedro Castillo, tanto en la casa de Sarratea como en Palacio de Gobierno. Dios los cría y...

