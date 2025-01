Estas son las cortitas de hoy jueves 2 de enero de 2025

PEDRO CASTILLO

Mal del oído

El golpista expresidente ha escrito una carta desde su celda en el penal de Barbadillo no para saludar por Año Nuevo a los pocos que aún le hacen caso, sino para pedir luchar contra los “usurpadores” y contra un posible fraude electoral y por su libertad. “Desde el penal de Barbadillo, donde me encuentro secuestrado, escucho los gritos del pueblo exigiendo mi libertad y restitución. Ante esta creciente exigencia, también oigo los temerosos alaridos de la ultraderecha”, escribió Pedro Castillo. La verdad es que desde que está detenido lo que el pueblo más ha escuchado son las numerosas resoluciones judiciales en su contra negándole una libertad que no merece por golpista. Anda mal del oído el profesor chotano.

Imagen

MARTÍN VIZCARRA

La cábala

El investigado expresidente Martín Vizcarra se lució en su cuenta de TikTok mostrando los dientes de felicidad dentro de un avión, donde recibió el nuevo año en pleno vuelo. “Se cumplió mi cábala y la pasamos en el avión”, escribió el señalado por al menos seis testigos de recibir millonarias coimas a cambio de obras cuando era gobernador regional. Habría que preguntarle al ‘Lagarto’ si tendrá alguna cábala para salvarse de la prisión, pues ante tantos testimonios en su contra ese parece ser su destino. En todo caso, que vaya buscando una.

Imagen

RELACIONES EXTERIORES

Saludo protocolar

A través de sus redes sociales, la Cancillería del Perú expresó ayer sus felicitaciones a Cuba en su día nacional. En su tuit formuló votos “por la prosperidad y bienestar del pueblo cubano”. El presidente del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, no tardó en reaccionar ante este protocolar saludo de Relaciones Exteriores: “Deberían formular votos también para el pronto retorno de la democracia a Cuba... la prosperidad llegará cuando abandonen el socialismo y abracen la libertad política y económica como forma de convivencia”, reaccionó así el político. Toda la razón.

Imagen

DINA BOLUARTE

Mensajes de “reflexión”

Ya vemos que la presidenta no piensa cambiar de actitud este año. Lejos de mostrarse con humildad en estos días de reflexión, Dina Boluarte ha utilizado sus mensajes por Navidad y Año Nuevo para seguir victimizándose y atacando a quienes critican su inacción y mal manejo en varios problemas de urgencia nacional, y que la han llevado a ubicarse en el último lugar de aceptación entre los presidentes de la región. En su discurso de fin de año resaltó el APEC, pero ni una palabra de la inseguridad nacional. No le conviene, pues.