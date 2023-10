ROSSELLI AMURUZ

Más claro, ni el agua

La (mala) fama que se ha ganado a pulso Rosselli Amuruz le sigue pasando factura. La Universidad Privada Peruano Alemana desmintió tener algún vínculo con la representante de Avanza País de índole accionario o contractual. “(…) La UPAL está comprometida con la excelencia académica, así como en la formación de sólidos valores éticos y cívicos…”, precisó ese centro superior de estudios evidenciando que a la congresista la quiere… pero bien lejitos.

ELVIS VERGARA

‘El Niño’ se victimiza

Ha pasado ya algún tiempo y parece que Elvis ‘El Niño’ Vergara no entiende todavía la falta que cometió cuando, en pleno mensaje de la presidenta Boluarte con ocasión de Fiestas Patrias, él se puso a jugar con su celular. Cuestionado al respecto por canal N, el parlamentario ensayó las justificaciones más diversas, que solo fueron dos minutos, que el mensaje lo entregaron antes de que empiece a hablar la mandataria etc., etc., etc. Al final, ante la insistencia del periodista salió con que todo el alboroto obedeció a que se trata de él. ¿¿¿??? “Soy uno de los congresistas más golpeados, más vejados”, indicó. Ayyy, qué penita, por poco y nos hace llorar…

MIRTHA VÁSQUEZ - I

Golpea a Boluarte

Mirtha Vásquez, la ex primera ministra del golpista Pedro Castillo, no pierde la oportunidad para “golpear” a la presidenta Dina Boluarte, esta vez aprovechando la repatriación de cincuenta connacionales de Israel a través de un vuelo humanitario del gobierno de Ecuador. “Que otros gobiernos tengan que suplir la labor que le toca a la presidenta del Perú, mientras la misma pasea frívolamente por Europa, es la muestra más clara del desgobierno y del abandono del cargo que ha hecho esta señora. ¡Vacancia ya!”, escribió en X.

MIRTHA VÁSQUEZ - II

Mala memoria

Bueeeno, parece que doña Mirtha anda un poquito desmemoriada. ¿No fue ella la que, en marzo de 2022, escribió que “la vacancia no es el mecanismo para juzgar ni sancionar a una gestión presidencial deficiente” y hasta acusó al Parlamento de utilizar esa figura constitucional para “atentar contra la democracia”? ¡Cómo has cambiado, pelona!

LUIS PICÓN

¿Solo un chiste?

Luego de pasar casi 24 horas detenido, tras ser declarado reo contumaz por no asistir a las citaciones judiciales, el congresista por Podemos Perú, Luis Picón, fue liberado y, con no poco histrionismo, dijo que lo ocurrido fue producto de “una mentira, una patraña”, mientras que su abogado lo secundó declarando que todo no fue más que una “anécdota”. Esteee, ¿habrá querido decir que el legislador es una anécdota, un chiste, un chascarillo?

