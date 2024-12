Estas son las cortitas de hoy jueves 19 de diciembre de 2024

Nicanor Celebra - I

Primer mesecito

Y mientras en el Gobierno, en general, prefieren ponerse de costado y no saben, no opinan, sobre el hermanísimo Nicanor Boluarte, en el Ministerio del Interior siguen sin mover un dedo para su captura. Así, en ese contexto, el hermanito de la presidenta Dina Boluarte apagará hoy su velita al cumplirse el primer mes de su paso a la clandestinidad. ¿Le enviarán su tortita para la celebración?

Nicanor Celebra - II

Pura finta

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, consultado sobre el tema, salió con que “el señor Boluarte no forma parte del Ejecutivo, no toma ninguna decisión en el Ejecutivo”. Uhmm, bueno, eso será ahora, si no, pregúntenles a los prefectos. Pero, además, agregó que “confiamos que con la mayor celeridad posible y mayor objetividad se resuelva en una instancia superior lo relativo a la apelación que ha formulado”. Uy, qué temeroso y preocupadito…

Nicanor Celebra - III

Intereses selectivos

“No lo decimos porque se trate de él (Boluarte) —uy sí—, sino en general porque la justicia debe ser célere, eficiente y objetiva. Confiamos en que se va a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso en este caso, como debería ocurrir en los demás…”, prosiguió el jefe del gabinete. ¡Cuánto interés! ¡Qué conmovedor!

Imagen

Raúl Doroteo

‘Mochasueldo’ a la reja

Y como todo ‘niño’, el congresista por Acción Popular Raúl Doroteo no deja de meterse en problemas. Primero, fue su afinidad con el golpista Pedro Castillo; después, la denuncia de su padre, quien lo acusó de querer apropiarse de la casa familiar en Pisco, y ahora enfrenta una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por recortarle a una trabajadora de su despacho el 50% de toooodos los ingresos percibidos entre los años 2023-24 bajo amenaza de despido. Tremenda joyita que debería ir a prisión por este delito. ¿Y qué dice el Parlamento? Pues nada.

Imagen

José arista - I

Jalón de orejas

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó “la reacción agresiva y desatinada del ministro (José) Arista”, quien, como se sabe, perdió los papeles y le respondió con una pachotada a una periodista colaboradora de Perú21 en Cusco. Y todo porque le preguntó por Petroperú. “La periodista le formuló una pregunta sobre un asunto de interés público, del cual el Gobierno está en la obligación de responder”, le recordó la entidad.

José arista - II

Sin disculpa

Pero como digno integrante del Gobierno de Dina Boluarte, el aludido ni se dio por enterado y ayer en conferencia de prensa, al término del Consejo de Ministros, no mencionó el tema y menos ofreció disculpas. Uhm, cuídame del agua mansa, que de la brava me cuido yo.