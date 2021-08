CASTILLO Y ALVA

El reencuentro

El presidente Pedro Castillo y la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, coincidieron ayer en la ceremonia por el Bicentenario de la Creación del Ejército Republicano y, poniendo fin a las especulaciones, se saludaron efusivamente. El mandatario se acercó a la legisladora listo para chocar puños, pero ella le respondió con un fuerte apretón de manos.

BUENA RELACIÓN. Castillo y Alva se volvieron a encontrar y conversaron de manera muy cordial. (Foto: Perú21)

Ofrece aguinaga

Fiscalización sin sesgos

Con el voto en contra de Perú Libre, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, fue elegido presidente de la Comisión de Fiscalización para el período 2021-22. En su primera intervención, el parlamentario ofreció realizar un trabajo “sin sesgo político” que, anticipó, alcanzará a los tres niveles de gobierno: central, regional y local. ¿Quiénes serán los primeros convocados?

¿Sesiones presenciales?

Erre con erre

Y en el Congreso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, ha solicitado a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, que las sesiones del Legislativo sean virtuales y no presenciales en resguardo de la salud de los servidores. Sin embargo, en muchas comisiones, y pese a la advertencia de una inminente tercera ola de Covid-19, no son pocos los congresistas que, erre con erre, quieren sesiones presenciales. Después que no se quejen.

A la fiscalía

Merino “el breve”

El excongresista Manuel Merino deberá declarar el viernes 27 ante la Fiscalía sobre la presunta violación de los derechos humanos en su fugaz gobierno de cinco días durante el cual, se recuerda, fallecieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en una protesta. Días antes, también concurrirán al Ministerio Público el extitular del Interior Gastón Rodríguez y el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz.

Alberto Fujimori

Amplían extradición

El gabinete que preside Guido Bellido aprobó ayer la solicitud del Ministerio de Justicia de ampliación de la extradición activa de Alberto Fujimori a Chile a fin de que pueda ser procesado en Perú por el presunto suministro de armas al grupo terrorista de las FARC cuando fue presidente.

