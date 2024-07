KELLY Y VLADIMIR - I

¡Que viva el amor!

La congresista Kelly Portalatino se mostró embelesada por su prófugo líder Vladimir Cerrón luego de que la periodista Juliana Oxenford difundiera el audio de una supuesta conversación entre ambos en 2022. “El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a festejar a lo grande como un partido triunfador, te amo”, se le escucha decir al ocasional interlocutor de la legisladora quien, por el tono de voz, se habría encontrado en estado de ebriedad.

KELLY Y VLADIMIR - II

Pura miel

Abordada por los periodistas, la perulibrista se desvivió en elogios al fugitivo, casi casi confirmando la veracidad del audio. “Yo me siento halagada de que una persona culta, líder de un partido político y también catalogado de izquierda socialista internacional tenga algunas situaciones que le agraden, cualquier mujer se sentiría halagada…”, comentó. ¡Ay, cuánta miel! Sin embargo, cuando se le recordó la situación legal del dueño del lapicito salió con que la grabación sería producto de la inteligencia artificial. Ups.

KELLY Y VLADIMIR - III

El que calla…

Quien no ha dicho esta boca es mía es Vladimir Cerrón, que anda más preocupado por la filtración de algunas imágenes de su libro Del campo a la ciudad que, dice, saldrá a la luz el 16 de agosto. Uhm, ¿y cómo será la presentación? ¿Desde la clandestinidad? Porque él cumple ya 286 días fuera del alcance de la justicia. Aunque dada la parsimonia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para buscarlo, no sorprendería que la presentación la realice en la Feria del Libro.

ARIANA ORUÉ

En compás de espera

La ingeniera de sistemas y docente universitaria Ariana Orué, de 30 años, está a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones oficialice la vacancia de la curul de Enrique Wong. La accesitaria del fallecido legislador aseguró tener una “trayectoria limpia” con base en su perfil técnico. “No ha habido nunca la necesidad de tomar un liderazgo político para tener poder o algo económico”, reflexionó. Uyuyuy, a ver a quién le cae el guante en Podemos Perú. ¿Alguien dijo José Luna Gálvez?





MARGOT PALACIOS

La venganza del lápiz

Ya pasó mes y medio y en Perú Libre le siguen dando largas a la congresista Margot Palacios, negándose a aceptar su renuncia al partido y a la bancada. Según denunció la parlamentaria, la retiraron de las comisiones, no le permitieron intervenir en las plenarias en el último tramo de la legislatura y se niegan a tramitar sus proyectos. Vaya, vaya, qué vengativos resultaron. Y todo porque no se resignan a quedarse con 10 integrantes. Y cómo no, si alguna vez fueron 37…