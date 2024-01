DINA BOLUARTE - I

No vale picarse

De muy mal talante estuvo la presidenta Dina Boluarte. No solo se encrespó por la denuncia de utilización política de prefectos y subprefectos por parte de su hermanito Nicanor; tampoco le hizo gracia que le recordaran que la ciudadanía reprueba su gestión en un 83%, según Ipsos. “Me gustaría que las encuestas las hagan allí donde está llegando el Estado, no tengo la data de dónde vienen esas respuestas, nosotros seguimos trabajando para resolver las necesidades del pueblo, las encuestas son válidas, pero no son mi preocupación”, comentó. Uyuyuy, qué picona…

DINA BOLUARTE - II

Eterna evaluación

A la mandataria también se le consultó sobre la moción de censura que se cocina en el Congreso contra su ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien la acompañaba en una actividad en la Base Aérea de Las Palmas y a quien le ratificó su confianza públicamente. “El premier y los ministros y ministras están en constante evaluación, nosotros somos respetuosos de la autonomía de las instituciones y el Congreso está en esa autonomía de interpelar o censurar ministros. Yo espero que en cuanto lo llamen al ministro él pueda hacer su descargo como corresponda y ya estaremos evaluando también”, repitió. Uhmmm, a este paso, la evaluación concluirá el 28 de julio de 2026.





PEDRO A VLADI

“Traidor”

Otro que anda también de muy mal humor sería Pedro Castillo. Y es que, según se publicó en su cuenta en X, el inquilino del penal de Barbadillo acusa de traidor a su exsocio político, el prófugo Vladimir Cerrón “quien, junto a sus secuaces de Perú Libre, difunden mentiras, imputan delitos y claman por nuestra encarcelación”, escribió. De acuerdo al profe, “no sorprenden estas acusaciones, pues es conocido el comportamiento traidor de Vladimir Cerrón, quien chantajeó reiteradamente a mi gobierno”.





ANAHÍ DURAND

La pinky de Pedro

¿Y quién creen que salió a hacerle la patería al golpista? Pues su exministra Anahí Durand, síííí, la misma que se entornilló en el Ejecutivo durante su convulsionado gobierno y hasta renunció a su partido Nuevo Perú para mantenerse en un puestito en la PCM con un sueldo de S/17,400. “Muy cierto lo dicho por Pedro Castillo; Vladimir Cerrón chantajeó reiteradamente su gobierno…”, comentó Durand. ¿Y ahora lo dice?