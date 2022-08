Betssy en lo suyo

Ama el rojo

La ministra de Cultura, Betssy Chávez, participó ayer en una ceremonia por el aniversario 93 de la reincorporación de Tacna a Perú, en el patio de Palacio de Gobierno. Fue con un vestido rojo, lista para la ocasión. Y esta llegó cuando le tocó hablar y terminó recitando el poema “Himno rojo”, de Federico Barreto. “Entre todos los colores/el rojo es el que me halaga,/y me atrae y me seduce/y mi espíritu levanta./Amo el rojo, porque rojo/ es el sol de mis montañas,/ porque rojos son mis sueños, mis odios, mis iras santas/ y los labios de mi musa,/ y las rosas de mi Tacna!...”, exclamó muy efusiva. Bueno, no tenía que recitar ese verso para darnos cuenta del color que le encanta. Basta con mirar lo que hizo en el Ministerio de Trabajo.

Se compara con Tacna

Castillo, el igualado

En el mismo evento, Pedro Castillo tuvo la osadía de comparar la heroicidad de los tacneños con su mamarracho de gobierno y la ruma de investigaciones por corrupción que tiene. “Si Tacna no se doblegó, este gobierno tampoco se doblega... seguirá siempre adelante”, dijo. No contento con ello, anunció a los tacneños que estará en esa ciudad el 28 de agosto. Por cierto, su presencia en Tacna por estas fechas es de ingrata recordación. El año pasado, los militantes de PL armaron un tremendo caos y Castillo dio un balconazo de tinte político, desnaturalizando la histórica ceremonia.

El Sutep se burla de Castillo

De maestros al ‘profe’

La burda maniobra montada por la Casa Militar de Palacio de Gobierno para no entregar los videos que habrían podido determinar si ocultaron a Yenifer Paredes es, a todas luces, un cuento que no se lo traga nadie, ni sus colegas del Sutep. En su cuenta de Twitter se mofaron sobre la excusa de que tres cámaras de seguridad dejaron de funcionar horas antes de que llegara el equipo especial a Palacio de Gobierno: “Ya solo falta que desde Palacio anuncien que no conocen a @PedroCastilloTe y que tampoco saben si es presidente”. Ya nos queda duda si este profesor alguna vez enseñó.

Revés para el congresista Díaz

No la tendrá fácil

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, declaró infundada una tutela de derecho presentada por el congresista Freddy Díaz en la investigación por el delito de violación sexual del que lo acusa una extrabajadora suya. El recurso judicial, muy usado actualmente por la Casa de Pizarro para detener las investigaciones contra Pedro Castillo, buscaba excluir las declaraciones testimoniales contra el legislador. Ojalá que en el Congreso no se pongan en plan de “otorongo no come otorongo” y lo desafueren rápidamente para que responda a la justicia.

