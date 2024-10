Estas son las cortitas de hoy jueves 17 de octubre de 2024

Rosangella Barbarán

Ya no es novedad

En su afán de defender la cuestionada ley sobre el crimen organizado, la congresista por Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, se cerró en que la norma no advertía a los implicados de un caso respecto de un posible allanamiento a sus domicilios. “No se les avisa, les notifican de manera sorpresiva”, sostuvo. ¿¿¿??? Según el diccionario de la Real Academia Española, notificar significa avisar, comunicar, informar, participar…”. Esteee, ¿así o más clarito? Ahora ya sabemos qué regalarle en Navidad.

Alejandro Toledo - I

Perdió la cuenta

En su última intervención antes de la sentencia, Alejandro Toledo se calificó como el “resultado de un error estadístico” pues fue el único privilegiado de su familia que pudo estudiar, y añadió que tuvo “ocho hermanos que murieron antes de los 5 años por mal nutrición”. Y pensar que hace solo una semanita, en el mismo juzgado, dijo que fueron “cinco hermanos” los que fallecieron por ese mal. Parece que el economista no lleva bien las cuentas.

Alejandro Toledo - II

Autobombo

Toledo, además, no perdió la oportunidad de, una vez más, tirarle barro a su exministro de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski. Empezó diciendo que le tiene un “gran respeto”, pero ahí nomás añadió que PPK “se opuso a que iniciemos el programa Juntos” por lo que —añadió— “le pedí que se retire del MEF, salió por un año y pude implementar el programa”. O sea, el mérito fue toditito suyo. Un poco más y pide que le aplaudan.

En la Fiscalía

Alistan elección

La Junta de Fiscales Supremos ha sido convocada para mañana, a las 9 y 30 de la mañana, con el fin de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dé cuenta de manera oficial de la resolución de destitución consentida de su antecesora Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia. En la misma reunión, los fiscales supremos fijarán fecha para la elección del nuevo titular del Ministerio Público, cargo al que aspiran el propio Villena y la magistrada Delia Espinoza. Los votos de Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos inclinarán la balanza. Corren las apuestas.

Salvador del Solar

Política… de lejitos