Tampoco lee periódicos

Aníbal desinformado

Parece que el presidente Pedro Castillo no es el único que no lee periódicos ni ve televisión. Ayer, en conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron al jefe del gabinete Aníbal Torres sobre las graves denuncias que pesan contra el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por violencia física y psicológica en agravio de su ahora exconviviente. La respuesta no pudo ser más elocuente: “Preguntaré al ministro de Transportes qué hay de eso y en cualquier momento les informaré al respecto”. Dicho en otras palabras: “échenle tierra”.

Caso Sarratea - I

Castillo en el banquillo

La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Héctor Ventura, acordó entrevistar al presidente Pedro Castillo el martes 15 de marzo en el marco de la investigación de las reuniones que sostuvo en una vivienda ubicada en el pasaje Sarratea en el distrito de Breña. A propósito, el premier dijo que el mandatario deberá precisar si la reunión se llevará a cabo en Palacio de Gobierno o en la sede del Congreso pero en cualquier caso, dijo, está llano a colaborar. ¿De verdad? Ojalá no invoque su derecho al silencio como su asidua visitante nocturna Karelim López.

Caso Sarratea - II

Denuncia por Integridad

Pero las citas clandestinas en Sarratea tienen más cola. El movimiento Integridad por el Perú, dedicado a defender los derechos y libertades de los ciudadanos, informó que presentará una denuncia contra el jefe de Estado por este mismo tema y anunció que para ese fin contará con la asesoría jurídica de Lucas Ghersi, el promotor del #NoALaConstituyente.

Veterinario no va más

Debut y despedida

Ni 48 horas permaneció en el cargo de consejero del cuestionado ministro de Salud el veterinario William Córdova, militante de Perú Libre y amigo del sentenciado Vladimir Cerrón. Según informó el primer ministro, “ese señor” ya no labora en el sector, y agregó que “si hay algo más que investigar y si hay responsabilidades administrativas, (estas) se aplicarán”. O sea, ahí nomás quedará la cosa. Mientras tanto, el responsable, que no es otro que Hernán “agüita arracimada” Condori, sigue atornillado en el cargo.

Amiguísimos. William Córdova, ex jale del ministro Condori, es amigo cercano de Vladimir Cerrón y militante del partido Perú Libre.

Bien chistoso resultó

A la caza de los Dinámicos

Y como si estuviéramos para bromas, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, anunció que reforzará la Dirincri para que los agentes de esa unidad policial –vapuleados por el gobierno que él integra– capturen a Los Dinámicos del Centro que se encuentran prófugos. Sí, claro, un día de estos.

