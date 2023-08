JOSÉ BALCÁZAR

Mal comienzo

Ayer continuó la instalación de las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Una de ellas fue la de Educación, donde fue elegido como presidente el legislador José Balcázar de Perú Bicentenario. Síííí, ese mismo que, meses atrás, se abstuvo de votar un dictamen que prohibía el matrimonio infantil y que salió con que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”. ¿Con qué nos saldrá ahora que tiene la conducción de una de las comisiones claves del Parlamento? ¡Dios nos coja confesados!

HEIDY JUÁREZ

Se cura en salud

Y la situación no es mejor en la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí eligieron como secretaria de la directiva a Heidy ‘mochasueldos’ Juárez, quien no deja de contarle a todo aquel que la quiera oír sobre su acto dizque de desprendimiento de dar un paso al costado y no insistir en su inclusión en la Comisión de Ética. Lo cierto es que si hubiera persistido, las bancadas no le hubieran dado los votos y hubiera hecho un papelón. Hay que contar la historia completa.

(Foto: Congreso)

JULIO VELARDE

Buena impresión

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, fue ayer uno de los expositores principales de un foro económico organizado por AmCham. El encargado de presentarlo fue el economista Hugo Perea, quien destacó la reconocida calidad profesional de Velarde en la conducción del ente emisor no solo a nivel nacional sino internacional. La audiencia asintió. Fue entonces cuando un risueño Velarde intervino: “Espero que mantengan la buena impresión (de mí) después de hablar”, arrancando las sonrisas y aplausos de los presentes.

ÓSCAR VS. MARTÍN - I

Pinocho al descubierto

El exministro de Salud Óscar Ugarte no se quedó callado cuando le preguntaron cuál era su respuesta ante las acusaciones del expresidente Martín Vizcarra, quien lo responsabiliza de la falta de suministro de oxígeno durante la pandemia del COVID-19 por haber firmado años antes una resolución que exigía el uso de oxígeno con un 99% de pureza. “Lo que diría es que le está creciendo la nariz porque lo que dice son mentiras”, fue su respuesta contundente.

(Foto: Andina)

ÓSCAR VS. MARTÍN - II

Vergüenza ajena

Pero allí no quedó la cosa. Ugarte también echó por tierra la perorata de Vizcarra de que él se vacunó como parte de los ensayos clínicos. “Totalmente, esa es otra mentira que ha dicho, (…) y que no es cierto, porque para el ensayo los que se sometían no sabían si se ponían la vacuna o agua destilada, y él sí sabía (que era la vacuna)…”, replicó el exministro. Mal parado lo dejó.