Solito se vende

¡Ampay, Paul!

El vocero del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, se puso en evidencia durante una sesión de la Comisión de Salud del Congreso en la que no se percató que había dejado su micrófono encendido. “¿Qué pasa, señor empresario? Suficiente con un almuerzo para empezar y en la tarde una cena”, se le escuchó decir muy suelto de huesos. Uhmmm. Horas más tarde aseguró que el “empresario” no era otro que su primo, al que llama así de cariño –uy sí, uy sí– , y que dizque lo estaba invitando a comer por el Día de la Amistad. A ver quién le cree.

Lady Camones

Sin beneficio

La fugaz expresidenta del Congreso, Lady Camones, sacó cara ante las críticas que ha generado la información de que los parlamentarios gastaron más de S/400 mil en viajes al extranjero en solo cuatro meses. “Son funciones de representación internacional que cumple el Congreso, un país no puede vivir aislado. No se trata de cuánto se gasta sino de los beneficios que eso trae”, alegó. Y el problema es precisamente ese, que hasta ahora no sabemos qué beneficio le trae a la población tanto viajecito turístico, perdón, de trabajo de los legisladores.

Lady Camones

El abogado del profe

Saca cara por la amiga

Parece que a Roberto Sánchez –quien fungió de ministro y vocero 24/7 de Pedro Castillo– le quedó el complejo de abogado defensor. Su última causa (perdida) es la amiga de su exjefe y azuzadora de las violentas marchas quien deberá cumplir 30 meses de prisión preventiva. “Esta justicia ya no es justicia! Yaneth Navarro es separada de sus tres hijas menores de edad, está embarazada y ahora encarcelada. ¡Un crimen y abuso!”, escribió Sánchez. A ver si le dice eso a los familiares de los policías que ella misma señaló haber tomado como rehenes.

(Foto: archivo GEC)

El ‘niño’ Ilich

¿No tiene quién lo salude?

Travieso resultó el congresista por Acción Popular, Ilich López, sindicado como uno de ‘Los Niños’ del golpista Pedro Castillo. Y es que ayer se autosaludó por su cumpleaños y hasta se autofelicitó por su “ardua y eficaz” labor parlamentaria. Y como para no pasar vergüenza –por lo menos no tanto– quiso hacer pasar al personal de su despacho como autor del saludito que difundió ¡a través de su cuenta personal! Ay, sí, es que nos cree tan ingenuos...

Foto: Congreso

Ministerio de Trabajo

Bajo lupa

Y ayer mismo, la Fiscalía de la Nación realizó las diligencias respectivas en el Ministerio de Trabajo en el marco de la investigación preliminar que le abrió al primer ministro, Alberto Otárola, y al titular de Trabajo, Alfonso Adriánzén, por supuesta colusión agravada en la contratación de la excuñada del premier. A ver en qué termina todo esto.