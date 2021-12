Derechos de autor - I

Lío de comadres

La resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros que obliga a todas las entidades públicas a utilizar la frase “Siempre con el pueblo” en sus diferentes acciones y campañas provocó la protesta pública del expremier Guido ‘Puka’ Bellido quien, atribuyéndose el descubrimiento de la pólvora, escribió: “Señora Mirtha Vásquez-PCM, si va a usar la frase de mi despacho congresal, mínimamente me avisa, por favor”.

Dejan sin piso a ‘Puka’

Pero el tiro le salió por la culata al reclamón congresista por Perú Libre. Horas después, el exparlamentario Mauricio Mulder reivindicó el lema como propio del fallecido expresidente Alan García. “Estos pelagatos que se creen fundadores de la política ignoran que ‘Siempre con el pueblo’ fue el lema de Alan en el 2006″, escribió. Nadie sabe para quién trabaja.

Margot sí se vacunó

Siendo una ácida crítica a la vacuna contra el COVID-19 y defensora de la “libertad” de quienes se niegan a recibirla, se hubiera esperado que la legisladora oficialista Margot Palacios no estuviera inmunizada. Pero no. Ella sí está protegida dizque porque no la dejaban subir al avión para viajar a otra región. ¡Qué buena raza! Así cualquiera, ¿no? Se pregona con el ejemplo, congresista.

Mal ejemplo

Y a propósito de las vacunas, el Colegio Médico denunció al médico y excongresista de UPP Posemoscrowte Chagua por hacer campaña contra la vacunación contra el coronavirus. Otro más que pone la ideología por delante de la salud de millones de peruanos.

En caso Kuczynski

Fiscalía a paso de tortuga

La exvicepresidenta Mercedes Araoz cuestionó la pretensión de la Fiscalía de que se le amplíe por tres años más la orden de prisión domiciliaria al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien está en esa condición desde marzo de 2017. “¿Cómo confiar en un sistema de justicia que usa y abusa de las normas y atropella los derechos humanos, sin cerrar las investigaciones y sin plantear acusación?, preguntó. A ver si el Ministerio Pública deja de andar a paso de tortuga.

Martín Vizcarra

Complejo de Pinocho

Martín Vizcarra se quejó porque en el carné digital del Ministerio de Salud aparece que solo tiene una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y, en consecuencia, dijo, si quisiera ingresar a los centros comerciales a comprar sus regalos de Navidad, no podría hacerlo. Uhmmm, qué pena. Eso le pasa por no decir la verdad y ocultarle a todo el país que se vacunó en secreto durante su gobierno.

