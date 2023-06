DINA VS. VERÓNIKA

¿Y cómo lo hace…?

La presidenta Dina Boluarte no quiso dejar sin respuesta los dichos de Verónika Mendoza –“lideresa” del inexistente partido político Nuevo Perú– quien, en reciente gira por Europa, sostuvo que en el Perú existe un “régimen cívico militar”. Desde Piura, la mandataria replicó con cara de muy pocos amigos: “Quieren seguir generando zozobra, caos, y están en Europa con esa narrativa falsa hablando contra el Perú. ¿Acaso no se puede calificar (eso) como traición a la patria? ¿Quién financia ese viaje para que caminen por toda Europa hablando mal del Perú? No se les conoce trabajo fijo…”. Bueno, a quien le caiga el guante…

MIGUEL TORRES

No vale picarse

Otro que también salió con la espada desenvainada fue Miguel Torres, vocero del partido Fuerza Popular, a quien no le hizo gracia que el congresista no agrupado Carlos Anderson cuestione las reales intenciones del pronunciamiento de su lideresa Keiko Fujimori respecto del gobierno. “Escucho a un congresista decir que ha sido para desmarcarse, entiendo al congresista, él no tiene ni idea de lo que es un partido político, no forma parte, ni tiene una bancada que responda a una ideología”, replicó. Auch.

SALTIMBANQUIS - I

Yo, ¿tránsfuga?

A medida que se acerca el fin de la legislatura aumentan los reacomodos en las bancadas. Entre los más recientes está el de Susel Paredes, quien pasó al bloque de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y a quien no le ha gustado nada, nadita, que la tilden de tránsfuga. Y es que, dice, ella solo ha militado en el Partido Morado.

SALTIMBANQUIS - II

Alumna sobresaliente

Claruuuu, lo que no dice Paredes es que ingresó al Parlamento por el Partido Morado, luego se alió con Somos Perú, de allí pasó a Integridad y Desarrollo –que se desintegró, motivo por el cual quedó como no agrupada–, y ahora se estrena en CD-JPP. En su descargo, sostiene que el transfuguismo “fue una práctica fujimorista nefasta que inventaron ellos”. Esteeee, sí pues, ¿mal de muchos, consuelo de tontos? Al margen de ello, parece que varios congresistas actuales han resultado mejores alumnos que los maestros. Ups.

Susel Paredes. (Foto: Archivo Congreso)

MARTÍN VIZCARRA

Lo bajan del coche

El Jurado Nacional de Elecciones le bajó en una la llanta a Martín Vizcarra, pues si bien dispuso que se continúe el proceso de inscripción de su partido político Perú Primero ante el Registro de Organizaciones Políticas de esa entidad, también resolvió que el expresidente no podrá inscribirse como fundador ni presidente ejecutivo de la agrupación. ¡Y cómo pues, si fue inhabilitado por el Legislativo! ¡Qué penita! ¿no?