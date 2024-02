MARGOT PALACIOS

Indignación selectiva

A la congresista por Perú Libre, Margot Palacios, no le han gustado los recientes cambios en el gabinete Otárola. “Hay una incapacidad (del Gobierno) para elegir a sus propios funcionarios. No entendemos la posición de Dina Boluarte de reciclarlos para seguir inmersos en la incapacidad”, reclamó indignadísima. ¡Qué coincidencia! Nosotros tampoco la entendemos a ella. ¿Por qué no dijo nada en su momento sobre los impresentables ministros del golpista Pedro Castillo? Ahí sí se quedó calladita y pasó por agua tibia a los Iber Maraví, Aníbal Torres, Geiner Alvarado o Juan Silva (siguen nombres…).





JORGE LUIS SALAS - I

Coordinaciones

Las declaraciones ante la Fiscalía de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, involucran no a una sino a varias autoridades de distintos estamentos. Para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, sin embargo, todo lo dicho por ‘el filósofo’ no sería casual “sino un acto perfectamente coordinado”. “Hay un grupo en el Parlamento que tiene planificada la forma de deshacerse del presidente del JNE que les es incómodo”, comentó. ¿Delirio de persecución?





JORGE LUIS SALAS - II

Adiós reelección

Pues quién sabe. Lo cierto es que, como darle en la yema del gusto al titular del Jurado, la bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto para cambiar la forma de elección del presidente del máximo ente electoral, quien sería elegido entre los miembros titulares del pleno mediante votación secreta, por mayoría simple y por un año, y ya no entre los magistrados jubilados o en actividad de la Corte Suprema. Pero eso no es todo, la iniciativa del bloque naranja también precisa que no habría reelección. ¿Será eso lo que realmente tiene encrespado a Salas?





NICANOR BOLUARTE - I

Rumbo a 2026

Alberto Moreno, secretario general de Ciudadanos por el Perú, partido político vinculado al hermanísimo Nicanor Boluarte, sostuvo que su agrupación elegirá a sus candidatos a los comicios de 2026 en elecciones internas y bajo la modalidad de un militante un voto. “Acá (en el partido) no van a haber ‘manitos mágicas’ desde Lima que señalen y digan quién va o quién no va”, declaró a RPP. Ni él mismo se lo cree.





NICANOR BOLUARTE - II

Sin inscripción

Uhmm, o sea que no aplicará la modalidad que, se dice, utilizó don Nicanor para lograr el nombramiento (a dedo) de allegados en los cargos de prefectos y subprefectos. Bien por ellos, pero todavía habrá que ver si logran la inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Ups.