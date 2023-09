RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Picón

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó recibo de la encuesta de Ipsos publicada ayer por Perú21, que da cuenta de que, a más de ocho meses de iniciada su gestión, sigue en ascenso… su desaprobación, la cual llega en septiembre al 56%. “Las encuestas que sacan para mí no son índice de medición, sino la satisfacción de la gente que directamente me ve a la cara, que no tiene ningún tipo de ayuda…”, alegó el burgomaestre. Nos preguntamos si diría lo mismo si las cifras le fueran favorables.

MARÍA CORDERO JON TAY

Sin personal

La congresista no agrupada María Cordero Jon Tay no solo anda cabezona por el reciente testimonio de su exasesor —quien ha revelado que la legisladora le recortó por lo menos S/80 mil de su sueldo—. Resulta que con esos antecedentes, nadie se anima a trabajar en su despacho, ni siquiera cuando, dicen por ahí, les promete que ahora sí les dará el 100% de su remuneración (“sin IGV”, le llama ella en el círculo interno). A ver quién es el ingenuo que le cree.

OTRA DE LA CHABELITA

La pega de humilde

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, la quiso pegar de humilde. Un usuario de Twitter comentó que la vio en el Metropolitano, pero nadie la reconoció ni la saludó. “Para el público es una NN”, comentó. Herida en su orgullo, la legisladora se animó a responderle: “Si compita, estoy en el Metropolitano, yo voy a pata y uso transporte público”. Pobre Chabelita, quiere aparentar que tiene calle, pero le salió una simplonada.

ROBERTO CHIABRA

Sin candidatos

El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, ha presentado un proyecto de ley para prohibir que los parlamentarios incursos en procesos penales en trámite o sancionados por la Comisión de Ética puedan postular a la Mesa Directiva del Legislativo y/o de las comisiones o incluso viajar al extranjero en representación del Parlamento. Esteee, se van a quedar sin candidatos entonces porque ese poder del Estado es como la casa del jabonero, quien no cae, resbala. Ups.

VLADIMIR CERRÓN

PJ te da alas…

Animado por la reciente decisión del Poder Judicial de autorizar la salida del país de Nadine Heredia por motivos de salud, el amo y señor de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha solicitado permiso a ese poder del Estado para viajar a Rusia y participar como invitado en la Conferencia Parlamentaria Rusia-América Latina a fines de septiembre. ¡Pero si ni experiencia parlamentaria tiene! Salvo, claro está, la de manejar a su antojo la bancada perulibrista.