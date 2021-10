Congresista chirinos

No quiere cerca a Puka

Al exprimer ministro Guido Bellido no lo quieren ver ni en pintura y no solo por su desastroso paso por el premierato (gestión es mucho decir). La congresista Patricia Chirinos, a quien agredió verbalmente, informó que insistirá en su pedido al Poder Judicial para que se le prohíba a Guido ‘Puka’ Bellido permanecer a menos de 300 metros de distancia de ella. ¿Y cómo harán ahora que ambos retomarán sus actividades legislativas? Ya veremos.

Para que sirvió el premierato de Guido Bellido. FOTO: GEC.

No supera su salida

Las quejas de Ciro

Sabor amargo le dejó a Ciro Gálvez su expectoración del Ministerio de Cultura. Tanto así que publicó un aviso pagado para informar que no se le pidió la renuncia al cargo, que no fue informado previamente de su salida, que se le maltrató y se le faltó al respeto. En ese listado de quejas, además, denunció que hay corrupción en el sector Cultura, corrupción de la que no dijo ni pío cuando estuvo en la cartera. Ah, y presenta como gran logro de gestión su proyecto para cambiar la denominación del portafolio por el de Ministerio de las Culturas. Con razón lo sacaron...

Ciro Gálvez pidió que la lista de escritores que conformaba la delegación peruana a Guadalajara fuera revisada. Esto motivó una encendida polémica en el sector. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Ministro de educación

No le entran balas

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, estrenó su cuenta de Twitter con un mensaje adulador al presidente Pedro Castillo. Y no podía ser de otra manera . “Toda mi vida he trabajado #PorLaEducación. (...) Agradezco al presidente @PedroCastilloTe por darme la oportunidad de continuar con los cambios que la educación necesita”, escribió. Ni una línea sobre sus nexos con el Fenatep y el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. El que calla...

Carlos Gallardo se reunió el martes con su antecesor Juan Cadillo. “Me dijo que su objetivo es elevar la calidad educativa”, comentó este último a El Comercio. (Foto: Presidencia Perú)

César Hinostroza

Con la soga al cuello

La Corte Suprema declaró procedente ampliar la solicitud de extradición contra el exjuez supremo César Hinostroza por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico (coimas) y tráfico de influencias. Hinostroza, como se recuerda, es sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. España tiene más elementos para devolverlo.

César Hinostroza es investigado por el caso Cuellos Blancos. (Foto: Archivo Congreso)

Respaldo en el Congreso

Libertad de prensa

En el marco de la semana de representación, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se reunió con dirigentes de distintos gremios periodísticos con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre el tratamiento de la libertad de prensa y de expresión. Mientras, el presidente Pedro Castillo la sigue haciendo larga para firmar la Declaración de Chapultepec.

Congresista alertó que las investigaciones fiscales contra dirigentes del partido del Gobierno “corren peligro” durante la gestión de Luis Barranzuela. Foto: archivo GEC

