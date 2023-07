ROSA GUTIÉRREZ

A capa y espada

Tremenda polvareda ha levantado la designación de la exministra de Salud Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de Essalud. Más rápido que volando toooodos sus excolegas del gabinete salieron a defenderla a capa y espada. Parece que no se enteraron que, según trascendidos, Gutiérrez —siendo ministra— se habría sometido a una lipoescultura que la mantuvo alejada dos semanas de su portafolio ¡en plena epidemia del dengue! Bueno, bien dicen que por sus actos los conoceréis…

Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, en su presentación ante el Congreso | Foto: Minsa





SIGRID BAZÁN

Figuretti

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Fernando Varela, tendría que ir a responder al Congreso de la República por el polémico nombramiento que, él mismo ha señalado, fue su idea. Y es que la aún presidenta de la Comisión de Trabajo del Parlamento, Sigrid Bazán, no quiso desaprovechar la atención mediática sobre este tema y muy apuradita lo convocó a una sesión que se llevará a cabo este lunes 17 a partir de las cuatro de la tarde. Cómo le gusta el figuretismo a la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Sigrid Bazán preside la Comisión de Trabajo, donde se habría registrado agresiones verbales contra un trabajador. (Foto: Congreso)





MARÍA CORDERO - I

‘Mochasueldos’ en fuga

La congresista María ‘mochasueldos’ Cordero Jon Tay, exintegrante de la bancada de Fuerza Popular, la pasó muy mal en Tumbes donde algunos pobladores le expresaron su rechazo tras las denuncias por recorte de sueldo a sus trabajadores. Ella acudió acompañada de personal de la Contraloría General al colegio Julio Olivera en el marco de la Semana de Representación, pero se vio obligada a poner pies en polvorosa y salir huyendo del lugar escondiendo el rostro.

María Cordero es congresista de Fuerza Popular y afronta una denuncia constitucional por el recorte de sueldos a sus trabajadores. (Foto: Agencia Andina)





MARÍA CORDERO - II

No la quieren

¿Qué pasó? Pues que no faltó una madre de familia que la reconoció y la confrontó pidiéndole que se retire del plantel. “Que se vaya, se hace llamar congresista por Tumbes, pero no es de aquí. No queremos que esté aquí. Para qué viene, encima viene con las manos vacías. Ella ha sido declarada persona no grata, es la que le roba el sueldo a sus trabajadores. Que se vaya, no tiene vergüenza”, le increpó a viva voz. ¡Qué feo!

María Cordero Jon Tay ha sido acusada con audios de haber recortado sueldo a un trabajador parlamentario. (Foto: Congreso)





