TANIA RAMÍREZ - I

Enronchada

La congresista tiktokera Tania Ramírez, de Fuerza Popular, se fastidió por la crítica generalizada a los jugosos ingresos que tendrán los parlamentarios en diciembre. “Los trabajadores reciben doble remuneración de acuerdo a su sueldo. Que yo gane 10 mil, otro 50 mil, es de acuerdo a la responsabilidad, al tipo de trabajo que tenga, y de acuerdo a la entidad en que trabaje. No sé por qué tanto se enronchan…”, reclamó alterada.

TANIA RAMÍREZ - II

Cuentas claras

Y sí congresista, tiene usted tooooda la razón. Los ingresos deben ir de acuerdo a la responsabilidad y al tipo de trabajo que se realiza aunque en su caso, y en el de otros, recibirán S/53,217.20 por participar en las sesiones de manera virtual, mochar los sueldos de sus trabajadores, viajar al extranjero (con novio incluido) en plena Semana de Representación, ah sí, y hacer tiktoks en los despachos congresales. Ups.

EDWIN MARTÍNEZ

Y las emisarias de Ávalos

El congresista no agrupado Edwin Martínez reveló que fue Ilich López el legislador al que dos emisarias de Zoraida Ávalos visitaron para convencerlo de que vote en contra de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación. Y aunque Martínez no soltó prenda sobre quién es el segundo parlamentario al que trataron de persuadir, sí dijo, como quien no quiere la cosa, que hubo legisladores que se abstuvieron de votar, incluso en su exbancada Acción Popular. ¿Y quiénes fueron? Pues ‘Los Niños’ Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores y Darwin Espinoza, mientras que Elvis Vergara optó por no responder. ¿Será uno de ellos al que trató de captar la gente de Ávalos?

Sesión del Pleno del Congreso.

CÉSAR REVILLA

Naranjito en fuga

El legislador por Fuerza Popular, César Revilla, puso pies en polvorosa del Palacio Legislativo luego de que se suspendiera el debate en la Comisión de Economía, que él preside, del proyecto que libera el equivalente a cuatro UIT de las AFP. El parlamentario salió como alma que lleva el diablo y no quiso responder a los periodistas, menos dar cara a un grupo de personas que esperaba la aprobación de la norma y que al verlo en fuga no dudó en gritarle: “parásito”, “comechado”. ¡Qué roche!

VERÓNIKA MENDOZA

Desenmascarada

Quién la manda a Verónika Mendoza a resucitar de entre los muertos (políticos) y tratar de subirse a la ola para obtener réditos. Su última aparición en la marcha del 7 de diciembre en rechazo al gobierno de Dina Boluarte fue comentada por el prófugo Vladimir Cerrón, quien a través de X le enrostró su doble rasero, pues publicó un comunicado del Grupo de Puebla en el que Mendoza, entre otros, destaca que la mandataria “tiene el encargo histórico de encaminar al Perú hacia una salida democrática” e incluso le expresa su apoyo a Boluarte para ese fin.

¡Cuánta hipocresía!