Estas son las cortitas de hoy jueves 13 de marzo de 2025.

JANET TELLO CON LA SIP

Aprenda, presidenta

Mientras la titular del Poder Judicial, Janet Tello, firmó ayer ante la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la Declaración de Chapultepec, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa, la presidenta Dina Boluarte prefirió ocultarse y no darle la cara a la delegación internacional que está en Lima analizando la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país. La jefa de Estado prefiere seguir atacando a la prensa, a la que encima no le responde, antes de firmar esta declaración que a la luz de los hechos poco le importa.

ROBERTO SÁNCHEZ

Congresista en el penal

El congresista que se salvó de ser procesado por el golpe de Estado de su jefe Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando era ministro de Comercio Exterior, visitó ayer al profesor en el penal de Barbadillo. Roberto Sánchez informó desde su cuenta de X sobre su encuentro con Castillo y anunció que el golpista extremará su huelga de hambre “en busca de un juicio justo y el debido proceso”. Lo que quiso decir Sánchez en buena cuenta es que el show del expresidente continuará en la nueva audiencia de esta mañana. El chotano amenaza con su circo.

MARÍA DEL CARMEN ALVA

Sí, pero no

No es lo mismo lo que se dice que lo que se hace. Anoche la congresista María del Carmen Alva señaló en una entrevista en Canal N que este podría ser un buen momento para cambiar al ministro Santiváñez y poner a una persona más capacitada. La legisladora dijo que el mimado de la presidenta Boluarte “no tiene los resultados que la gente esperaba”. Alva, sin embargo, reconoció que no ha firmado la moción de censura contra el ministro. “No hay votos para censurarlo. No me gusta firmar cuando no hay votos”, se defendió así la no agrupada. Así estamos. ¡Plop!

GUSTAVO ADRIANZÉN

La vuelta del abogado

El que se volvió a dejar ver en la conferencia de la PCM fue el premier Gustavo Adrianzén, aunque para hacer lo que más le gusta: defender a su presidenta hasta quemar sus manos por ella. Ayer, además, la hizo de perito al desacreditar el audio de la exsecretaria de Boluarte en la que se le escucha afirmar que la operación de su jefa fue estética. “Yo no puedo dar fe, ni tampoco doy ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen absolutamente anónimo. En aquello no se puede confiar”, dijo muy seguro Adrianzén que ya antes por meter las manos al fuego por la presidenta sin saber muy bien del tema fue desmentido por el vocero Hinojosa.