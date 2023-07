VERÓNIKA SE VUELVE A ACOMODAR

Se sube al coche

Una vez más, Verónika Mendoza quiere subirse a coche ajeno y ganarse alguito políticamente. Así, en los últimos días se ha puesto muy activa convocando a la llamada marcha por la ‘toma de Lima’ a través de las redes sociales y denunciando una presunta pretensión del gobierno de Dina Boluarte de legitimar “la represión y las balas como forma de gobernar” y “capturar las instituciones”.

VERÓNIKA Y VILMA

Furgón de cola

Ante esta situación, la primera vicepresidenta del Legislativo, Martha Moyano, replicó con ironía que la marcha programada para el 19 de julio próximo es una “convocatoria de la doble V”. “Y digo de la doble V porque Verónika Mendoza está convocando y la ‘camarada Vilma’ también está convocando, y entonces tenemos en las calles este tipo de amenazas”, comentó. ¡Qué fuerte!

(Foto: Difusión)

SIGRID BAZÁN

Boda a la vista

Suenan las campanas de boda en el Parlamento. La congresista Sigrid Bazán anunció que contraerá matrimonio con el empresario Julio Fabrizio Iparraguirre. “No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad. Me gustaría tener hijos, lo he pensado mucho”, sostuvo la legisladora mostrando su anillo de compromiso, pero sin soltar prenda sobre la posible fecha del casorio. Que sean felices y que coman perdices…

CHABELITA CORTEZ

Soñar no cuesta nada

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, no pierde la oportunidad de autolanzarse a la presidencia del Congreso de la República. Lo hizo el año pasado sin suerte; ni siquiera en su bloque respaldaron su supuesta decisión de postularse. Todo indica que lo mismo pretende hacer ahora y que el resultado será también el mismo, ¿o ya no se acuerda cómo le llovieron las críticas de sus colegas de bancada que le hicieron la ley del hielo luego de que fue condecorada por la presidenta Dina Boluarte?

(archivo Congreso)

‘MOCHASUELDOS’

Al por mayor

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, dejó entrever que los 10 congresistas denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores no serían los únicos ‘mochasueldos’ y sostuvo que habría más casos. “Hay algunas denuncias que hemos recibido. Eso todavía no se puede verificar si es cierto o no, pero sí hay rumores de que todavía hay casos que están flotando ahí. Por lo tanto, si tienen las pruebas y las evidencias, hagan las denuncias para poder salir de esto”, comentó. ¿Habrá alguien que se anime después de toooodo el blindaje que se ha visto hasta el momento?

VIDEO RECOMENDADO