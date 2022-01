Castillo bajo el sombrero

Frente a la realidad

El presidente Pedro Castillo recién se dio cuenta que para ostentar el cargo hay que estar preparado y por eso ayer se quejó de no poder cumplir sus promesas de campaña. “En el Perú es fácil ser presidente, pero gobernar es la diferencia, es distinto. Afuera, uno se hace grandes ilusiones y cuando uno está adentro es distinta la cosa”, dijo en Palacio durante el saludo por Año Nuevo de los líderes religiosos del Perú.

(foto: Presidencia)

PL pierde otro congresista

Cada día son menos

En la bancada de Perú Libre nadie sabe para quién trabaja. Lo que sí se sabe es que cada semana hay un nuevo desertor. Esta vez fue la congresista Esmeralda Limachi de Tacna, quien ahora integrará la bancada de Perú Democrático. Si siguen así, la bancada del lápiz terminará más partida que la izquierda peruana.

(Congreso)

Movidas en Essalud

Todos en evaluación

Luego de la designación del nuevo presidente de Essalud, Gino Dávila, el nuevo gerente general Iván Cárdenas solicitó a todos los gerentes centrales, gerentes de redes prestacionales, gerentes y directores en redes asistenciales, directores de centros e institutos especializados y jefes de oficina que pongan TODOS sus cargos a disposición. Ojalá nomás no paralicen los servicios de salud en plena tercera ola.

(Essalud)

Piurano vs. Facebook

Zuckerberg demandado

No, no es broma. El Cuarto Juzgado Civil de Piura aceptó la demanda del abogado Juan Mejía en contra de Mark Zuckerberg y citó al dueño de Facebook para junio por videollamada. Según Mejía, le cancelaron su cuenta por compartir información que la plataforma consideró falsa. Pide una indemnización de US$ 300,000.

(Foto: Getty Images)

Solidarios de luto

Castañeda Q.E.P.D

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, fundador de Solidaridad Nacional, falleció a los 76 años tras una dura enfermedad que incluso se evidenció en las audiencias del caso OAS y Odebrecht. Quedará en la memoria de los limeños obras como los Hospitales de la Solidaridad, el Metropolitano, entre otras, pero también los cuestionamientos sobre la correcta gestión edil.

(Foto: archivo GEC)

Se vuelve a contagiar

Tanta veces Vizcarra

De nada sirvió que el expresidente Martín Vizcarra usara su poder político para vacunarse primero y hasta tres veces contra el COVID-19. Al final se contagió por segunda vez. Ahora pide a gritos su cuarta dosis. Espere su turno.

(GEC)