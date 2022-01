Toledo se jura perseguido

Pataleta internacional

En una publicación de Facebook, el expresidente Alejandro Toledo señaló que él y su esposa están pasando por “momentos de ausencia de justicia justa en el Perú”. “Nos afecta en lo más íntimo de nuestras almas, nos toca en lo más intimo de nuestras vidas (...) NUNCA NECESITAMOS de la corrupción para salir adelante; soy un perseguido político”, refirió. El ‘sano y sagrado’ va a necesitar más que una rabieta para limpiar su nombre.

Martínez intercede por su hijo

Sin sangre en la cara

Ayer, en la Comisión Permanente, al congresista Edwin Martínez (AP) se le olvidó apagar su micro. Ello permitió escuchar el momento exacto en que intentaba interceder por su hijo ante la PNP por un aparente problema con su licencia de conducir. Pese a la evidencia, Martínez negó los hechos y aseguró que “si cometo algún error por defender a mis hijos, no tendría de qué arrepentirme”. Todo un modelo a seguir.

Premier defiende a ministros

Víctimas del Congreso

La premier Mirtha Vásquez no habla sobre los escándalos de sus compañeros del Ejecutivo, pero sí sobre la fiscalización que se les hace. Ayer se pronunció sobre las interpelaciones y censuras a sus ministros de Ambiente y de Energía y Minas. “Lamentamos que el Congreso use estos mecanismos de censura como recurso ordinario”, expresó. Increíble, le indigna el control pero no el escándalo.exministro salinas indignado

El circo de Vizcarra

El exministro de Salud Abel Salinas calificó de “indignante” que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien contrajo COVID-19 por segunda vez, cumpla su periodo de aislamiento en la Villa Panamericana. “Es indignante, casi es una burla para todos los peruanos que han sufrido por la enfermedad... no le bastó con ser el primer vacunado, ahora le quita espacio a una persona cuya vivienda no reúne requisitos de aislamiento”, denunció. Se tenía que decir y se dijo.

Libertad de expresión

Saca cara por Acosta

Tras la polémica sentencia de dos años de prisión suspendida en contra del periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por difamación agravada contra el líder de APP, César Acuña, en el libro Plata como cancha, el abogado Natale Amprimo aseguró que tiene la convicción de que la sentencia será revocada. “La sentencia va a ser revocada, (Acuña) debe entender que eso es parte de las reglas propias de la política”, sostuvo. A ver si entiende.