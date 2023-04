Se la llevan fácil - I

Congresistas fantasmas

La presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, no ocultó su fastidio en la sesión de ayer, a la que asistieron apenas seis de sus 14 integrantes. “Debo recordar que, por unanimidad, se acordó regresar a la presencialidad. Sin embargo, seguimos haciendo semipresenciales y a la fecha el equipo (técnico) no ha recibido ninguna justificación (de las inasistencias)”, comentó contrariada.

Se la llevan fácil - II

A quién le importa...

Y es que ayer asistió muy temprano a la comisión el primer ministro, Alberto Otárola, pero parece que a los legisladores eso les llegó altamente pese a que –según Gonzales– él estuvo dispuesto, y de hecho así lo hizo, a responder todas las consultas sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Se la llevan fácil - III

Pastillitas azules

Peor la pasó Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien presidió, preguntó y repreguntó solito al invitado. Y es que ninguno de los miembros de ese grupo de trabajo se hizo presente. Ah, solo Arturo Alegría, quien marcó asistencia, pero no intervino para nada. Pero la cereza del pastel la puso la Comisión Agraria, donde se filtró el audio de uno de los congresistas. “Dice que unas pastillas azules y una crema para la próstata, (...) la próstata me dijo a mí”, se le escuchó decir a una mujer. Esteee, sin comentarios.

Se la llevan fácil - IV

Ciego, sordo, mudo

¿Y qué dice el presidente del Congreso, José Williams? Pues nada. Salvo su tibio recordaris a sus colegas, días atrás, de que es obligatorio concurrir a las sesiones del Pleno y de las comisiones, no ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué no publica la lista de los faltones y los descuentos que se les hacen (o deberían hacerles)? Un poco de transparencia no les caería mal.

Toledo y Eva Fernenbug

De la misma escuela

La audiencia de inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, entre muchos otros, por el caso Ecoteva, se postergó hasta el próximo 20 de abril debido a que el abogado de esta última alegó que su patrocinada no fue notificada de la acusación fiscal. Vaya, vaya, Fernenbug resultó ser de la misma escuela dilatoria de su yerno.

Rafael López Aliaga

Portátil celeste

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, despertó de su letargo y anunció recién ayer –previo jalón de orejas de Perú21– que el municipio capitalino destinará S/80 millones a las ollas comunes. Lo hizo en conferencia de prensa en la que no faltó su portátil de ayayeros, perdón, de seguidores. Ups.

