Muy gallito respondió el expresidente de Bolivia Evo Morales a la denuncia presentada en su contra por el ex-GEIN José Luis Gil por supuesta coautoría del delito de organización criminal y extorsión agravada. “Ayer, anteayer, otra demanda en Perú, no me asusta, me alegra. Si nos demandan, es por algo, pero esa demanda no es a Evo, es a nuestro movimiento político…”, replicó el amiguis del golpista Pedro Castillo desde La Paz. Avísenle que quien ríe al último, ríe mejor…

En un arrebato de sinceridad, la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, declaró que volvería a votar por Pedro Castillo si su ocasional contendora, como en 2021, fuera la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Sí, claro, ya tenemos la prueba de qué hubiera pasado si el fujimorismo hubiera tomado todo el poder, cosa que ya hace en forma subrepticia”, alegó Bazán. Uhmm. ¿Será su tirria al partido naranja lo que le hace añorar al profesor chotano o más bien la repartija de puestos en el gobierno castillista que benefició a una retahíla de militantes de izquierda como su pinky friend Iber Maraví?

Y como todo buen populista, perdón, congresista, Guido ‘Puka’ Bellido —el expremier de Pedro Castillo— no deja de insistir en que se dé luz verde a la liberación de los fondos de las AFP a riesgo de dejar en cero las cuentas de los afiliados y, por ende, anular sus pensiones. Según Bellido, por donde camina “todos” le piden que apoye esta medida. ¿Todos? A ver si le avisan que el 80% de peruanos son informales y, por lo tanto, no están afiliados a una AFP.

El empresario Carlos Añaños no ha descartado la posibilidad de postular a la Presidencia de la República. “No es mi intención postular, no estoy en ello; pero también te voy a decir y siempre lo he dicho: no puedo escupir al cielo; no sé qué pase mañana”, declaró a RPP donde añadió que el tema aún no lo ha discutido con su familia. “Creo que este tipo de decisiones son muy personales y todavía necesito pensar bien y estar seguro del paso que voy a tomar”, afirmó. A ver qué pasa.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgarle un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final sobre la denuncia planteada contra la legisladora por Podemos Perú, Digna Calle, por abandono de cargo. Lo hizo en una sesión a la que asistieron solo 4 parlamentarios de un total de 33. ¿Hasta cuándo el titular del Legislativo, Alejandro Soto, seguirá con esa política de sesiones semipresenciales?