Alfonso Chávarry - I

O no puede, o no quiere

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, no salió bien parado de la interpelación. Los congresistas le enrostraron la inacción policial para ubicar a los prófugos Bruno Pacheco y al sobrinísimo Fray Vásquez Castillo. “La PNP es reconocida por ser una de las más eficientes de América Latina. Sin embargo, no ha sido capaz de ubicar a los buscados por la justicia. Pregunto: ¿no se quiere, no se puede o hay instrucciones de no ubicarlos? De eso debe respondernos el ministro”, reclamó la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz.

(Foto: Congreso)

Alfonso Chávarry - II

Se hizo el loco

Similar cuestionamiento le hizo el legislador Roberto Chiabra, pero Chávarry se hizo el loco y no respondió. Lo mismo ocurrió cuando se le preguntó sobre las garantías que ha solicitado desde la prisión Zamir Villaverde. A su salida del Congreso la prensa le preguntó lo mismo pero el titular del Interior replicó: “Acá no hemos tocado ese tema”. ¿En qué Pleno habrá estado? Sordito resultó. Después, sin embargo, dijo que sí se le brindará protección policial.

Foto: Comisión de Fiscalización

Las excusas de Tello

Ahorrando pasaje

Otro que se hizo el loco es el oficialista Edgar Tello. Luego de muchos rodeos justificó sus traslados en autos de proveedores de Petroperú indicando que muchas empresas hacen contratos de movilidad. “Tengo derecho a tomar la mejor opción”, alegó. Solo le faltó decir que así se ahorra el pasaje. Nos cree ingenuos.

(Foto: Congreso)

Mala jugada

“Renuncian” a Spadaro

El alcalde de Ventanilla y presidente del Movimiento Regional Contigo Callao, Pedro Spadaro, denunció que terceros suplantaron su identidad y lo “renunciaron” de la agrupación. Lo más extraño, indicó, es que, pese a la evidente falsificación de su firma y huella digital, el Jurado Nacional de Elecciones aceptó el trámite, dejándolo fuera de carrera al sillón provincial del Callao. Spadaro ha apelado. A ver en qué termina eso...

Pedro Spadaro, de Fuerza Popular. (Foto: perú21.pe)

En el Congreso

Tirria a la prensa

En saco roto cayó la promesa de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de permitir el ingreso de los periodistas al Palacio Legislativo. A propósito del tema, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, comentó que la medida “no es conveniente porque en el Pleno se hacen muchas cosas; no es un show mediático”, arguyó. ¿No será más bien que le conviene tener solo al canal del Congreso, que transmite lo que ellos quieren, y no la lupa de los periodistas que pondría al descubierto todas sus movidas legislativas?

(Foto: archivo GEC)

VIDEO SUGERIDO

Zamir Villaverde DENUNCIA FRAUDE electoral a favor de PEDRO CASTILLO El empresario Zamir Villaverde denunció fraude electoral y dijo que recibe amenazas del “servicio de inteligencia, altos funcionarios del gobierno y personas allegadas al presidente con la finalidad de silenciarme”. 19:55 Conversamos con el abogado penalista Fernando Silva sobre las implicancias legales de la denuncia hecha por el empresario Zamir Villaverde. Además, cómo queda el Congreso con los 10 congresistas que renunciaron a la bancada de Perú Libre. También, sobrino del presidente Pedro Castillo logran que el Poder Judicial le anule los 36 meses de prisión preventiva . Y, periodista de Al Jazeera muere por disparos en un operativo.