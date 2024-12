Estas son las cortitas de hoy jueves 12 de diciembre de 2024

Norma Yarrow - I

Pechando a Kelly

A la congresista por Renovación Popular, Norma Yarrow, no le hicieron gracia los comentarios de la perulibrista Kelly Portalatino, quien criticó los “trenes de hace 40 años” que han sido gestionados para la ciudad por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Más rápido que volando, la legisladora chiclayana salió a pechar a su colega del lapicito.

Norma Yarrow - II

Qué culpa tiene el burro

“La ignorancia es bien atrevida, no digamos barbaridades. (…) La señora Portalatino habla del tren (que) es una donación que se está recibiendo y que son con coches y locomotoras a diesel y funcionan de manera eléctrica, (ella) nunca se ha subido más que a un burro…”, replicó displicente. Eso sí, más tarde Yarrow juró que su apreciación no fue discriminatoria. “Sentada en el burrito vine del norte a la capital. Yo soy chiclayana y en Chiclayo caminaba en burro. Si le molesta, me disculpo, pero yo me subo al burro y no me siento para nada mal, soy feliz…”, añadió. Esteee…

Julio Demartini

Tictac, tictac

Mañana se debatiría la moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, otro de los ayayeros, perdón, de los engreídos de Dina Boluarte. Jaime Quito, promotor del pedido, aseguró a Perú21 que 42 legisladores avalaron con sus firmas la moción, pero se necesitan no menos de 66 votos. Esteee, ¿y qué dicen en Fuerza Popular? Pues se hacen los misteriosos y le siguen dando vueltas al asunto; allí nadie quiere soltar prenda sobre el sentido de su voto. ¿No dijeron que había responsabilidad política por las intoxicaciones de niños del programa Qali Warma? ¿O fue solo para quedar bien ante la población?

Teresa Hernández

Hace méritos

Otra que, al parecer, quiere quedar bien, pero con su jefa, es la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, quien aprovechó la conferencia que se realizó al término de la sesión del Consejo de Ministros para pasarle la franelita, perdón, la mano a Dina Boluarte. Muy airada rechazó “la forma en que es asediada la presidenta de la República”. “No hay día en el que no haya comentarios referidos a su forma de vestir o a su figura, cuestiones que no tienen ningún tipo de interés público y denotan connotaciones sexistas y estereotipadas”, reclamó. ¿Y a cuenta de qué vino el comentario? Nadie lo sabe, solo ella.

Eduardo Arana

Puro sol

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, desvirtuó los dichos de su exjefe Alberto Otárola, quien lo calificó como “premier en la sombra”. “No existen ministros o premieres en la sombra, todos estamos bajo el escrutinio de la ciudadanía, todos caminamos con plena tranquilidad en el sol de la democracia, es un gabinete cohesionado”, aseguró. Uhmm.