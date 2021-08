CASTILLO Y SU gabinete - I

Descontento piurano

En su visita a la región Piura, el presidente Pedro Castillo anunció la entrega de S/19 millones para los afectados por el sismo del pasado 30 de julio. Pero la generosidad palaciega no impidió que grupos de manifestantes le hicieran conocer al jefe de Estado su descontento por la presencia de personajes como Guido Bellido en el gabinete.

CASTILLO Y SU gabinete - II

Calentando asiento

“Terrorismo nunca más”, “No a la Constituyente”, se leía en varias pancartas. Hasta la canción “Las torres” de Los Nosequién y los Nosecuántos le pusieron como fondo musical. ¿Atenderá Castillo su reclamo o dejará bailando a sus detractores? A propósito, el mandatario también dijo que no esperará que el Congreso le censure ministros. “El que no trabaja debe irse a su casa (...). No estamos acá para calentar asiento”, sostuvo. A dos semanas de iniciada su gestión, sin embargo, parecería que varios ministros solo hacen eso, ¿o no?

Caso Edgar Alarcón

¿Luz al final del túnel?

A pedido de la Fiscalía, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dio luz verde a la acumulación de dos carpetas fiscales contra el excontralor Edgar Alarcón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida evitará que se dupliquen los actos de investigación y, eventualmente, se emitan resoluciones contradictorias en un proceso que está pendiente de solución desde hace varios años. Esperamos resultados.

Edgar Alarcón se presentó ante el pleno a pesar de que pidió reprogramar la sesión por cambio en su defensa. (Foto: Congreso)

Almagro le dio bienvenida

Forsyth en la OEA

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dio la bienvenida a Harold Forsyth como representante permanente del Perú ante ese organismo, cargo para el que fue designado por este gobierno gracias a los “buenos oficios” de su hijo que, un día sí y el otro también, visitó a Castillo en su casa de Breña. Considerando que la OEA tiene entre sus pilares la defensa a la democracia y los derechos humanos, ¿se animará Forsyth a levantar la voz por las libertades del pueblo venezolano?

