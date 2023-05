MARTÍN VIZCARRA - I

Tacha en curso

Martín Vizcarra debe estar prendiéndole velas a todos los santos para que no prospere la tacha presentada por el abogado Wilber Medina contra la inscripción de su partido político Perú Primero ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sobre todo considerando que recién mañana viernes vence el plazo para la presentación de estos recursos. Los interesados todavía tienen tiempo de apuntarse.

(Foto: GEC)

MARTÍN VIZCARRA - II

Privilegiado

“Perú Primero es el dolor de cabeza de los que solo quieren mantener sus privilegios…”, escribió ayer Vizcarra, quien parece haber olvidado que fue él quien hizo valer sus “privilegios” de jefe de Estado y en plena pandemia se vacunó primero contra el COVID-19 y de espaldas a la población, ¿o no?

JORGE SALAS ARENAS

Le dice No al Legislativo

Mientras tanto, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, respondió a la Comisión de Constitución del Parlamento que no atenderá la invitación que le formularon para mañana viernes para que informe sobre el procedimiento de inscripción precisamente de Perú Primero. “(…) Al encontrarse aún en trámite la citada inscripción y en salvaguarda de la independencia e imparcialidad jurisdiccional, no me es posible asistir a la citación cursada, pues, los jueces tenemos el deber de no adelantar opinión bajo ninguna circunstancia…”, respondió. A ver ahora qué dicen.

Foto: JNE

LUCIANA LEÓN

Reaparece

La excongresista aprista Luciana León reapareció ayer por el Palacio Legislativo. ¿Para qué? No se sabe, pero como bien decía su desaparecido líder Alan García: “En política no hay coincidencias”. Y es que esta tarde la exparlamentaria debe dar sus descargos ante el Pleno por la denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y colusión por el caso Los Intocables Ediles.

BETSSY CHÁVEZ

En salmuera

El Poder Judicial ya tiene en sus manos el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución dictada en primera instancia que rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez y los extitulares del Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior Roberto Sánchez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Ahora pues.

KEIKO FUJIMORI

La bajan del avión

Con los crespos hechos se quedó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pues el Poder Judicial confirmó la denegatoria de su viaje a España del 20 al 25 de mayo “por el peligro que su ausencia representaría para la continuación del proceso” que se le sigue por presunto lavado de activos. Para otra vez será.

(Foto: César Grados / Archivo El Comercio)

VIDEO RECOMENDADO