JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA - I

Todos vuelven

Casi dos meses le llevó al canciller Javier González-Olaechea animarse a reabrir su cuenta en X (ex-Twitter). “Estreno esta cuenta expresando mi repudio a la violencia generada por narcodelincuentes, mi solidaridad con el Gobierno y pueblo ecuatorianos y las víctimas. (…) Las Cancillerías del Ecuador y el Perú están en continuo contacto. La democracia, las libertades y la tranquilidad ciudadana no son negociables”, escribió.





JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA - II

Esclavo de sus tuits

Y es que en noviembre pasado, apenas conocido su ingreso al Ejecutivo, el canciller, muy apresuradito, cerró su cuenta anterior desde donde había lanzado furibundas críticas a su ahora jefecita Dina Boluarte. “Dilma (sic) cobra en la Reniec y está prohibido”, comentó en junio de 2021. Meses después mandó a la presidenta, directo y sin escalas, al diván. “La señora (Dina) Boluarte les pide a los ‘empresarios no generar inseguridad económica. Si no lo cree, manipula groseramente, y si lo cree, necesita con urgencia buscar un médico muy calificado que diagnostique el mal que la aqueja y la trate más que intensamente”, señaló. Con razón borró las huellas del “delito”.





FREDDY DÍAZ

No le ligó

El excongresista por Alianza para el Progreso Freddy Díaz seguirá cumpliendo prisión preventiva hasta agosto de 2024 en el marco del proceso que se le sigue por presunta violación sexual a una trabajadora de su despacho en 2022. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria desestimó las observaciones formuladas por su defensa legal contra la acusación fiscal en su contra y reafirmó que esta sí cumple con los requisitos que exige el Código Procesal Penal. A apechugar nomás.





MARTÍN VIZCARRA

Bajo la lupa

El Poder Judicial autorizó a Martín Vizcarra a ausentarse de Lima entre enero y abril con el fin de que pueda viajar a la región Moquegua donde trabaja como ingeniero de proyectos en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. Pero noooo, tampoco es que lo dejarán suelto en plaza, pues el expresidente solo podrá viajar del 9 al 13 enero, del 22 al 26 de febrero, del 1 al 5 de marzo y del 10 al 14 de abril de 2024. Y cuidadito nomás con querer sacarle la vuelta a la disposición, pues está impedido de hacer proselitismo político. Habrá que estar atentos.





MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ánimos caldeados

Gustavo Reátegui, teniente alcalde de San Isidro, renunció al cargo (para las cámaras nomás porque el puesto es irrenunciable) y no tuvo mejor idea que hacerlo en plena sesión de concejo donde confrontó a la alcaldesa Nancy Vizurraga. “Ya me cansé porque acá es guerra y no hay intención. (…) No tienes, Nancy, las cualidades para llevar una gestión, y yo no me quiero desprestigiar. (…) Te pedí trabajar juntos, pero nunca has querido trabajar conmigo”, le reclamó. Echaba chispas…