No todo es paz y amor en el gabinete que preside Aníbal Torres. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, le enmendó la plana a su colega de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien, en la víspera, sostuvo que la norma que modifica la tercerización laboral no ha tenido los resultados esperados y, por lo tanto, no objetaría si el Parlamento la deja sin efecto. Más rápido que volando, Salas saltó de su silla y replicó que si “Economía no tiene ninguna objeción, el Ministerio de Trabajo sí la tiene”. Por lo visto, en todas partes se cuecen habas.

Martín Vizcarra tendrá que poner las barbas en remojo ahora que la Comisión de Fiscalización del Congreso anunció que lo citará nuevamente para que responda por las compras realizadas en su gobierno con motivo de la pandemia del COVID-19. Esta vez, empero, será bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza. A ver en qué termina esto.

En su afán de descalificar al Parlamento, el premier Aníbal Torres –en una reunión con autoridades electas de la región Arequipa– comentó que “el Perú está sujeto a la dictadura de la ignorancia de los que ocupan los más altos cargos de la República y se consideran los más capaces, preparados e intelectuales...”. Esteeee, ¿confesión de parte? Pues dejó entrever que se refería al Congreso, pero la descripción le salió tan pero tan precisa que todos pensaron que estaba hablando del gobierno del profe Castillo.

Ahora que ya se calmaron las aguas y casi nadie se acuerda del tema, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen para la creación del distrito de Alto Trujillo que actualmente es un centro poblado dependiente del distrito de El Porvenir en La Libertad. ¡Qué feliz debe estar César Acuña!, ¿no? Y es que él era el más empeñoso en sacar adelante el tema, aunque lo quería para ganarse alguito en las elecciones regionales. ¡Y pensar que este asunto le costó la presidencia del Congreso a Lady Camones!

La congresista Susel Paredes aseguró que respaldará la admisión a debate de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que promueve su colega morado Edward Málaga, cuando esta llegue al Pleno. No obstante, reiteró que no la suscribirá porque dizque está “mal hecha”. “Si fuera dentista, la firmaría, pero soy abogada; no puedo firmar una cosa que, en mi opinión, no es jurídica. Sin embargo, voy a votar a favor...”, arguyó. O sea, sí, pero no, ¿quién sabe? Cada vez se parece más a la oficialista Dina Boluarte.

