Con el ojo morado

Tras su reciente derrota electoral, el excandidato presidencial Julio Guzmán se aleja del Partido Morado y también del Perú. No solo renunció a la presidencia de la agrupación, sino que se irá como docente a la Universidad de Yale, donde, además, dirigirá un centro de estudios latinoamericanos. Y es que los 325 mil votos que obtuvo en la contienda lo dejaron literalmente con el ojo morado y una representación congresal reducida a su mínima expresión. Tanto así que ni siquiera podrán constituirse en bancada. La tendrán difícil.

El candidato presidencial por el partido Morado, Julio Guzmán , realiza su cierre de campaña de manera virtual junto con su candidata a la vicepresidencia, Flor Pablo (Foto: Giancarlo Ávila )

Daniel busca chamba

Parece que Daniel Salaverry es el nuevo jefe de Prensa de Pedro Castillo, a quien, a través de su cuenta de Twitter, no deja de echarle flores y llamar “virtual presidente”. Ayer, por lo pronto, escribió que el mercado volvía a la calma tras el discurso del aspirante del lápiz del martes en la noche. “Se vienen buenos tiempos para el Perú”, agregó. Ay, Daniel, quién te viera y quién te ve. ¡Tú sí que has cambiado, y muchísimo, pelón!

Foto: Geraldo Caso / GEC

Francke en la mira

Y mientras Salaverry busca asegurarse una chambita, Perú Libre se está convirtiendo en una olla de grillos. El discurso de Pedro Francke, quien habría promovido el moderado pronunciamiento económico para calmar a los mercados, no ha gustado nada, nadita, a los acólitos de Vladimir Cerrón. “Pedro Francke es un invitado, pero no es Pedro Castillo, él no puede hablar a nombre del partido”, ha dicho la congresista electa Zaida Arias. Como para darle la contra, ayer Francke volvió a hablar en nombre de Castillo para asegurar que “se mantendría una economía de mercado”. La bronca recién empieza.

(Foto: GEC)

Los cálculos de Vladi

A propósito de Perú Libre, su líder fundador, el sentenciado Vladimir Cerrón, cuestionó, a través de sus redes, la pretensión del actual Congreso de aprobar una serie de reformas constitucionales, como la que restituye la bicameralidad. Pero calladito se quedó sobre los ocho proyectos con los que sus aliados buscan allanar el camino a una asamblea constituyente. ¡Qué buena raza!

Vladimir Cerrón llegó a su centro de votación usando el polo con los símbolos de su partido (Foto: Captura TV)

Felipe Morris - Columnista de Perú21