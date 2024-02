ANAHÍ DURAND

Al descubierto

A Anahí Durand, la ayayera del golpista Pedro Castillo, no se le pasa el berrinche desde que Perú21 puso al descubierto que en su libro Estallido de los Andes hace apología al golpe de Estado perpetrado por su exjefecito. Ahora ha logrado que un grupo de docentes de diversas universidades de la región le den su respaldo a su dizque “obra sociológica” y expresen su rechazo a un supuesto “escarnio público y hostigamiento” al que estaría siendo ella sometida. ¿¿¿??? Uhm, ahora le llaman hostigamiento a poner en blanco y negro su postura a favor de las salvajes protestas en Lima y el sur del país tras el golpe castillista que dejaron más de 50 muertos.

(Foto: Twitter)

WALDEMAR CERRÓN

Berrinche congresal

Otro que anda encrespado es el congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón, porque su partido es acusado de pertenecer a una organización criminal. “El Ministerio Público debe ser más responsable y no soltar información a cuenta gotas para llenar páginas de algunos diarios que se han convertido en mercenarios; hacen odiar al Congreso, hacen odiar a la clase política…”, reclamó. Ay no, congresista, si eso de generar rechazo ciudadano al Parlamento lo hacen ustedes solitos con tanta gollería, bono, recorte de sueldos al personal y viajecitos al exterior injustificados. No queremos llevarnos un crédito que solo les corresponde a los otorgongos, ups, perdón, a los congresistas. Al César lo que es del César.

(Foto: Congreso)

MANUEL MERINO

¡Presidente!

Manuel Merino reapareció en el Congreso como invitado de la comisión que investiga las irregularidades en la licitación de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a empresas chinas. Y cómo no, para que no se nos olvide, recalcó que asistía en su condición de expresidente de la República, cargo que ejerció ¡apenas 5 días!, y por el cual recibe pensión y seguridad.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Potencia que hace agua

¿Y ahora qué dirá el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que tanto ha promocionado su playa artificial en el distrito de San Juan de Lurigancho? La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) la ha calificado como “no saludable” por la calidad de su “limpieza”, algo que, dicho sea de paso, no es ninguna novedad. Si no recuerden que ya en agosto pasado, a solo tres meses de su inauguración, sus aguas lucían verdes por falta de aseo. ¡Y así vamos a ser potencia mundial!

CARLOS ‘GALLO’ ZAMORA

Non grato

El embajador de Cuba en Perú, Carlos ‘Gallo’ Zamora, estuvo ayer entre los asistentes a la ceremonia de saludo del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país a la presidenta Dina Boluarte. Zamora, ha informado Perú21, tiene el rango de coronel dentro de la Dirección de Inteligencia cubana y fue muy cercano al gobierno de Pedro Castillo.