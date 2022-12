Dina Boluarte

Hora de definiciones

Y tras más de seis meses de idas y venidas, este lunes 5 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá el informe final sobre la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte por gestionar en favor de los intereses del Club Apurímac siendo ya funcionaria pública. Pero, ojo, quizás todo quede ahí porque el autor del documento es Edgard Reymundo de la bancada gobiernista Cambio Democrático. El salvavidas está cantado, ¿o no?

Foto: Renzo Salazar

Realidad paralela

Salas no la ve

Y estando ad portas el fin de año, se ha desatado una competencia en el Ejecutivo para ver quién le saca más lustre a la franelita. En su intento desesperado de acumular puntos, el titular de Trabajo, Alejandro Salas, se desvivió ayer –a lo laaaaargo del día y en diferentes escenarios– en elogios al presidente Pedro Castillo. “Si lograsen el objetivo de vacar al presidente, créanme, la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable”, se atrevió a decir, y ante la incredulidad de los periodistas subrayó que su singular apreciación es una “lectura de la realidad”. Por lo visto, Castillo no es el único que vive en esa realidad paralela donde todo es color de rosa. Hace falta un poco de ubicaína.

Aníbal Torres

El fan de Betssy

Mientras tanto, desde su recién estrenado cargo de jefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres también se lanzó a la contienda de la franela, pero no al profe de Chota sino a su ahora jefecita Betssy Chávez. “Es una persona muy capaz, inteligente, preparada, profesional, que está demostrando que tiene mucha capacidad para ejercer el cargo”, comentó. ¡Que alguien le regale un babero! Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Keiko Fujimori

Con permiso de salida

El Poder Judicial autorizó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a viajar a España e Inglaterra entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre para participar en una serie de eventos políticos y académicos. Su abogada Giulliana Loza, sin embargo, precisó que su patrocinada no ha tramitado su pasaporte ni comprado pasajes pues esperarán hacer un itinerario definitivo para informar al Poder Judicial. ¿Viajará?

Foto: archivo GEC

Andrés López Obrador

Capricho mexicano

El presidente de México, Andrés López Obrador, se salió con su gusto y vendrá a Lima el 14 de diciembre para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a su amiguis Pedro Castillo en Lima. Con él llegarían los mandatarios Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile.

Foto: AFP