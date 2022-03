Daniel ronda Palacio - I

¿Buscando chamba?

Y luego de ser expectorado de la presidencia del directorio de Perupetro, Daniel Salaverry reapareció en Palacio de Gobierno y, a su salida, fungió de abogado defensor del presidente Pedro Castillo. Además de cuestionar la admisión de la denuncia constitucional contra el mandatario en fuero parlamentario, dijo que tiene una relación de fe con él pues ambos han asistido a la misma iglesia. “Creo en él, confío en él”, expresó. Sin embargo, cuando le preguntaron si ponía las manos al fuego por el mandatario, quitó cuerpo al toque alegando que esas son frases cliché. Y claro, es que no quiere terminar achicharrado...

(Composición)

Daniel ronda palacio - II

Se pone en bandeja

Los periodistas aprovecharon entonces para preguntarle al exaprista y exfujimorista si conversó con el jefe de Estado sobre la cartera de Transportes que, como sabemos, se encuentra acéfala; aseguró que no y añadió que no entraría en especulaciones.¿En serio no fue a Palacio para ponerse en la bandeja de los ministeriales? A ver quién le cree el cuento.

(Archivo)

Congresista Ilich López

“Niño” mentiroso

El congresista por Acción Popular, Ilich López, sindicado como uno de los “niños” de la lampa involucrados en una mafia de corrupción en el Ministerio de Transportes quiso lavarse la cara y aseguró que su bloque sí apoyó la interpelación al extitular de esa cartera Juan Silva. El “niñito”, sin embargo, no contó con que RPP corroboraría que en la primera moción de interpelación, que fue rechazada,solo su colega Hilda Portero la avaló, y la segunda ni lleva la firma ni fue apoyada por AP. Para mentir y comer pescado...

Congresista Ilich López responde a Karelim López sobre caso 'Los Niños'

Las “mafias” de Hernán - I

Aferrado al cargo

Otro que anda por el mismo camino es el ministro de Salud, Hernán Condori, quien, sin mostrar prueba alguna, denunció la existencia de una supuesta mafia en el sector y sostuvo que es por ello que se reclama su salida del gabinete. Su amiguis Vladimir Cerrón le hizo inmediatamente la patería y acusó que hay una mafia en la compra de vacunas contra el COVID-19.

Las “mafias” de Hernán - II

Se quedó sin piso

El exministro de Salud Óscar Ugarte calificó la afirmación como “totalmente irresponsable”, y agregó que si bien los contratos de compra son reservados, todo se hizo en forma directa con los laboratorios y sin intermediarios. “Todo lo contrario del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, denunciado y sentenciado por irregularidades en su gestión”, acotó. Dejó al Vladi oficialista sin argumentos...

(Foto: Andina)

VIDEO SUGERIDO

Iván Montoya exprocurador anticorrupción analiza la situación del fiscal Omar Tello