Pedro Castillo a fiscalía

¡Que pase el testigo!

El presidente Pedro Castillo ha sido citado, en condición de testigo, por la fiscal Luz Taquire para el próximo lunes 16 de mayo. Será en el marco de la investigación preliminar a la lobista Karelim López y otros por el presunto delito de lavado de activos. A ver si el mandatario se pone aplicadito y pone en orden sus ideas porque cada vez que ha declarado sobre la señora ha dado una versión distinta.

A fiscalización

El hijo de papá

Y a propósito de Karelim López, en los próximos días será citado a la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Torres, hijo del primer ministro Aníbal Torres, para declarar sobre el encuentro que sostuvo su padre con la lobista en una calle de San Borja. Veremos qué dice.

Vizcarra en la mira - I

Una raya más al tigre

El Pleno del Congreso votará este miércoles 11 el informe final de la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, por haber infringido el artículo 126º de la Carta Magna que le impedía intervenir en la dirección de empresas siendo ministro de Transportes y Comunicaciones. En el documento se plantea inhabilitarlo por 5 años aunque, cabe recordar, él ya está impedido de ejercer función pública hasta el 2031.

Vizcarra en la mira - II

La mano de Mirian

La congresista Kira Alcarraz, de Somos Perú, justificó la paseada que le dio Martín Vizcarra a la comisión que ella preside, y que tiene a su cargo la investigación de las compras realizadas por la pandemia durante su gestión presidencial. Según dijo, salvo ella y otro colega, el resto de integrantes del grupo de trabajo se quedó calladito y no hizo ninguna pregunta. Además, dijo que Mirian Morales, la exsecretaria de Vizcarra, es asesora de su despacho y no de la comisión por lo que no tiene ninguna intervención en el trabajo que esta realiza. ¿Le creemos?

