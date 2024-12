Estas son las cortitas de hoy domingo 8 de diciembre de 2024

Municipalidad de Lima

No, pero sí

La Municipalidad de Lima no tuvo mejor idea que sacar un comunicado para —ellos juran— desvirtuar que se hayan destinado recursos de la comuna a la marcha que convocó ayer sábado el alcalde (en campaña) Rafael López Aliaga. “Es falso. (…) El servicio por S/9,300 que fue mostrado por diferentes medios fue anulado”, reza el documento de tres puntos. ¿En qué quedamos? No se anula lo que no existe. Y encima piden a los medios “respeto por la verdad”. Qué graciosos son.

Cortitas de hoy domingo 8 de diciembre de 2024

María Agüero

No la quieren

Y en Arequipa no quieren ver ni en pintura a la congresista por Perú Libre María Agüero. Y es que la comunidad educativa de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas no le perdona que los haya agraviado con comentarios ofensivos tiempo atrás. Peor ahora que la Comisión de Ética declaró improcedente la denuncia en su contra por haber señalado que a esos centros escolares “los ambulantes llevan a sus hijos que cortan caras, son lesbianas y delincuentes todos…”.

Patricia Chirinos

Se va, se va