ALEJANDRO SOTO

Explicaciones pendientes

La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, a través de un comunicado, informó que la ley de prescripción de procesos judiciales, que le permitió a su actual titular Alejandro Soto librarse de una sentencia de más de ocho años de prisión por estafa y falsedad genérica, fue de la autoría de un congresista que no es de su bancada, Alianza para el Progreso, y agregó que él tampoco participó en el debate de la misma. Esteee, ¿y quién dijo lo contrario? Lo que no pueden negar es que el cusqueño votó a favor de la norma que a la larga lo benefició. A ver si Soto se anima a dar la cara y explicar el tema sin comunicados de por medio. Decimos nomás.

ALEJANDRO SOTO (Foto: Congreso de la República)

LA ‘NIÑA’ SILVIA - I

Retroceso

La congresista por Acción Popular Silvia Monteza decidió dar marcha atrás en su respaldo al cuestionado proyecto de ley de sus correligionarios para restituir la inmunidad parlamentaria. Según ha dicho, retiró su firma de la iniciativa “al ver que hemos perdido una Mesa Directiva y que tenemos problemas en el partido”. ¡Qué graciosa! La elección para la presidencia del Parlamento la perdió su pinky friend Luis Aragón el 26 de julio y la iniciativa se presentó una semana después, y en cuanto a los problemas en su agrupación, pues estos vienen desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Recién se enteró?





LA ‘NIÑA’ SILVIA - II

Falta convicción

Todo indica que reculó por la presión mediática más que por un tema de convicción, y es que ella misma es investigada por el Ministerio Público como integrante del grupo ‘Los Niños’, ese que canjeó sus votos y apoyo al gobierno del golpista Pedro Castillo a cambio de favores en la adjudicación de obras y nombramiento de funcionarios. Esteee, hasta para dar excusas hay que hilar fino.





WALDEMAR CERRÓN

No sabe, no opina

El cuadre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a Vladimir Cerrón de Perú Libre, en el que le pide al perulibrista que “se ubique” y le recuerda que la participación de su hermanito Waldemar en la Mesa Directiva no cambia la correlación de fuerzas en el Legislativo, no quedó sin respuesta. No pasó mucho tiempo y el sentenciado exgobernador regional de Junín replicó a lo dicho desde tiendas naranjas. “Mensaje para los cítricos: ¡Estoy bien ubicado en la izquierda y la Asamblea Constituyente va!”. ¿Y Waldemar qué dice? Parece que prefiere hacerse el muertito…