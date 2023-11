HÉCTOR ACUÑA - I

Desautoriza a Medina

Este miércoles se define la suerte de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia en el Pleno y las bancadas. Al parecer, todavía no terminan de ponerse de acuerdo sobre la postura que adoptarán. Mientras el vocero alterno del bloque Unidad y Diálogo Parlamentario (UDP), Esdras Medina, aseguró que su grupo votará a favor de la remoción, su colega Héctor Acuña aclaró a Perú21 que el grupo aún no ha tomado una decisión al respecto. Incluso, al mismo estilo de lo que plantean en APP, sostuvo que cada parlamentario debería votar según su criterio.

Héctor Acuña se refirió a la situación del congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual. (Foto: archivo GEC)

HÉCTOR ACUÑA - II

Amenazas

El hermanísimo de César Acuña, además, anticipó a este diario que, si los otros integrantes de su bancada no aceptan su propuesta, no tiene ningún problema con que lo expulsen. “Lo importante es que una persona tenga independencia ligada al mejor criterio. Si por tener mejor criterio me expulsan, no tengo ningún problema”, sostuvo. ¡Chispas! A ver qué le responden ahora en UDP porque, si don Héctor Acuña se va, se quedarían solo con cuatro y ya le pueden ir diciendo adiosito a su bancada… y a tooodas sus gollerías. Ahora pues…

MESÍAS GUEVARA

En bronca

Y, como en todos lados se cuecen habas, también en Acción Popular siguen los dimes y diretes. Esta vez es el Comité Ejecutivo Departamental de AP en La Libertad el que ha solicitado que se someta a disciplina y se expulse a su exsecretario general Mesías Guevara dizque por “declarar a nombre del partido cuando no ostenta ningún cargo dirigencial”. “La política real se hace más allá de los locales partidarios (…) con seguridad puedo afirmar que mis ocasionales detractores carecen de esa posibilidad; les molesta que no sea parte de su grupete inmoral y golpista”, ha replicado Guevara. A este paso, la lampa de AP solo servirá para recoger los restos de la agrupación. Ups.

Mesías Guevara espera que el partido Acción Popular tome acciones contra los congresistas cuestionados. (Foto: Andina)

EDMER TRUJILLO

De grado o fuerza

La comisión que investiga las irregularidades en la adjudicación de obras en favor de las empresas chinas acordó citar de grado o fuerza al amiguísimo de Martín Vizcarra y exministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo Mori, y a Stalein Zeballos Rodríguez en su condición de exjefe de la Oficina de Recursos Humanos de Provías Nacional del MTC. Ambos fueron citados para el último viernes, pero ninguno asistió. Quien sí se hizo presente fue el extitular del MEF Alfredo Thorne, a quien Vizcarra trató, para variar, de endilgarle responsabilidad en el caso.