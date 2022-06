WALDEMAR CERRÓN

De tripas corazón

Parece que el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ya se resignó a la fuga en mancha de los ‘lapicitos’. En solo diez días, el bloque congresal de Vladimir Cerrón ha tenido cinco bajas, reduciéndose a 17 miembros de los 37 que tenía en julio de 2021. “Si se quieren ir, que se vayan , (...) es una gran oportunidad para demostrar al país lo que somos capaces de hacer”, comentó. Bueeeeno, ante tanto optimismo, una sugerencia: que el último en salir apague la luz y cierre la puerta.

FÉLIX CHERO

¡Qué buena raza!

El ministro de Justicia, Félix Chero, salió en defensa de su excolega de gabinete Juan Silva quien, fresco como una lechuga –por no decir otra cosa–, ha exigido que el Ministerio de Transportes pague los S/350 mil de su defensa legal en la investigación que se le sigue por presuntamente haber recibido coimas. “Todo ciudadano investigado está cubierto por la presunción de inocencia. (Silva) tiene derecho a ser defendido (...) sin importar el monto”, sostuvo. ¿Así? Ya que Chero resultó tan solidario, por qué no se pone una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho y le paga el abogado a Silva. La ley no ampara el abuso del derecho. Sin vergüenza...

Foto: Ministerio de Justicia

KEIKO FUJIMORI

¿Le harán caso?

Keiko Fujimori reapareció en Iquitos y desde allí le pidió al presidente Pedro Castillo dar un paso al costado. Incluso, le recordó que si no lo hace, “el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para tomar decisiones”. A ver qué dice su bancada que se resiste a quemar su preciada bala de plata.

Foto: archivo GEC

CAPITALISMO CONSCIENTE ALERTA

Congreso cómplice

El movimiento Capitalismo Consciente Perú, que preside Jorge Medina, emplazó al Congreso para que actúe en defensa de la democracia y vaque a Castillo. “Si no lo hace, será cómplice por inacción”, señaló. Ya llevan diez meses de cómplices...

