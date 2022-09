Vladimir Cerrón en México

Quiere hacer turismo

El sentenciado por corrupción y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha solicitado al Poder Judicial que le autorice a salir del país del 22 al 24 de setiembre para asistir a un seminario internacional en México. ¡Qué gracioso! ¿Y la orden de comparecencia con restricciones que pesa en su contra? Mejor que se conecte vía Zoom al evento. Total, ni cuenta se van a dar de su ausencia.

El papelón de Antauro - I

Roche internacional

Recién salidito de prisión, donde purgó pena por más de 17 años por el ‘Andahuaylazo’, que terminó con el asesinato de cuatro policías, Antauro Humala fue entrevistado por el periodista de CNN Fernando del Rincón, quien, tras escuchar la sarta de sandeces del etnocacerista, lo mandó directito al psicólogo.

(Foto: Julio Reaño / El Comercio)

El papelón de Antauro - II

Directo al diván

“Creo que es necesaria una evaluación psicológica. Un hombre que defiende la violencia, que está orgulloso de que haya corrido sangre peruana y sigue pensando que debe pagarse con muerte temas como la corrupción (...) necesita una evaluación psicológica”, le dijo el periodista. Le cantó sus verdades sin anestesia.

(Foto: GEC)

Ofrece candidato de AP

Corrupción garantizada

El candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Acción Popular, Marco Orellano, aseguró que en su gestión “la corrupción está garantizada porque somos un partido honesto”. Uhmm. Habrá sido un lapsus, ¿no? Preguntamos porque ya no se sabe con tanto ‘Niño’ suelto plaza en el partido de la lampa. Ay, si Fernando Belaunde estuviera vivo...

Y urea pa’ cuándo

Sueños de opio

Mientras el presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se tiran la pelota entre sí para no asumir su responsabilidad por la demora en la adquisición de urea, el Ministerio de la Producción anunció la creación de una comisión multisectorial para la implementación de una planta nacional de urea. ¿Y para qué? Nadie lo sabe. El gobierno de Pedro Castillo no puede ni comprar el fertilizante y ahora quiere tooooda una planta. Soñar no cuesta nada, ¿no?

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.