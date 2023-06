LA AFANOSITA SILVANA - I

Vacancia a conveniencia

Bien afanosita, la congresista por Perú Libre Silvana Robles no ha descartado presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte a raíz de un informe de Cuarto poder que reveló que la empresa de Cluterdo Beltrán tiene contratos por más de S/4 millones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del programa Qali Warma. Y es que su hermano Eduvigis Beltrán habría aportado S/150 mil a la campaña de la jefa de Estado en 2021.

LA AFANOSITA SILVANA - II

Recuperó el habla

“La vacancia es una opción. Beltrán se habría beneficiado con varios millones de soles. Es algo preocupante. Seguro vamos a tocar la semana entrante (el tema) en bancada, vamos a analizar”, ha comentado Robles. Ojalá así de presurosa y diligente hubiera sido cuando se denunció toooda la corrupción del gobierno de su aliado político Pedro Castillo. Pero ahí sí se quedaron todos calladitos, ¿cierto?

JOSÉ WILLIAMS

Aprovecha el pánico

El presidente del Congreso, José Williams, aprovechó el simulacro nacional multipeligro que se llevó a cabo el 31 de mayo para jalar agua para su molino, y es que le faltó tiempo para enumerar tooodas las bondades que, en caso de un sismo, tendría el cuestionado centro de salud que se está construyendo en la parte de atrás del Palacio Legislativo, en la plaza Faustino Sánchez Carrión, a un costo de más de S/2 millones. “Ante estas circunstancias es necesario tener consultorios que sirven para atender no solo a los 3,300 trabajadores, sino también a la población”, comentó. Y de pasadita destacó también las obras que se realizan en el Museo de la Santa Inquisición. ¡Qué vivo!

PIDEN EN ARGENTINA

Velarde, ¡presidente!

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se mostró risueño durante su participación en In Perú, sobre todo cuando un colega le comentó que en Argentina, país duramente golpeado por el alza de precios, se comenta que es él —y no Boluarte— el verdadero presidente del Perú porque es el que da confianza para seguir invirtiendo. “Son amigos los que han dicho eso, no, no, ¿cómo voy a creer? Si no hubiera habido tanto presidente, nadie diría eso”, comentó.

LESLIE URTEAGA

Interpelada por IRTP

Parece que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se sumará a la lista de ministros interpelados. El congresista por Somos Perú, Esdras Medina, anticipó que presentará una moción de interpelación en su contra por la designación de Ninoska Chandía como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. En opinión del legislador, hay un conflicto de intereses debido a que Chandía ha estado vinculada laboralmente a la mandataria cuando esta fue titular del Midis. Además, dijo, no reúne los requisitos para el cargo. Bueeno, si es por eso, habría que mencionar a varios parlamentarios que tampoco dan la talla a nivel ético…

¿CAMBIOS EN ESSALUD?

Orellana en salmuera

Dicen por ahí que en el Ejecutivo ya le habrían bajado el dedo al presidente ejecutivo de Essalud, Aurelio Orellana, quien tiene denuncias en su haber por compras que han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República, la adquisición de una lujosa camioneta por S/229 mil para el traslado de altos funcionarios de esa institución, entre otras perlitas. A ver en qué termina esto.

VIDEO RECOMENDADO