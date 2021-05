Sin miedo

El congresista César Combina (APP) acusó recibo de la resolución del JEE Lima Centro en la que advirtió que ha vulnerado la neutralidad electoral debido a sus comentarios en contra del candidato Pedro Castillo (PL). “Primero fui querellado por la mamá de Cerrón, luego el jefe de Castillo me manda cartas notariales y ahora el “neutral” JNE me advierte de vulnerar la neutralidad de la que ni he sido notificado. ¿Con qué más van a salir para intentar callarme?”, indicó.

FOTOS AL CONGRESISTA CESAR COMBINA.

Ojito a la legislatura

Ante la insistencia del Congreso para debatir la instalación de un cuarto periodo de legislatura entre mañana lunes y el martes, la Defensoría del Pueblo exhortó a los legisladores a respetar los mecanismos regulares de reforma de la Constitución e indicó que aprobar tal medida “implicaría un quiebre del principio de rigidez constitucional”. Como nunca, parece que nuestros parlamentarios están apuraditos...

A través de un documento, los portavoces de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Fuerza Popular, Somos Perú, Nueva Constitución y Frepap exigen acciones necesarias para identificar, ubicar y detener a los autores de estos hechos. (Foto: Congreso)

Fake news electorales

A una semana de la segunda vuelta, en las redes sociales viene circulando información relacionada a la supuesta cancelación de mesas de sufragio de transeúntes en el extranjero. El JNE precisó que eso es falso. “No hay mesas de transeúntes para este proceso, todos los locales de sufragio estarán habilitados, cualquier información que indique lo contrario es una fake news”, advirtió. ¡Mucho cuidado con lo que se lee en redes sociales!

Los integrantes del organismo electoral emitieron un comunicado a raíz de los “presuntos cuestionamientos sobre la trayectoria profesional y personal del presidente del órgano electoral, Jorge Salas Arenas”. (Foto: El Comercio)

Adiós, maestro

En medio del trajín político, la Universidad del Pacífico informó ayer el fallecimiento del profesor principal de Economía y Finanzas e investigador Bruno Seminario. Diversos economistas y académicos lamentaron en redes sociales la partida del reconocido economista, quien fue miembro de la Comisión Técnica para el Perfeccionamiento del Marco Macrofiscal del MEF. Nuestras condolencias a su familia.

Bruno Seminario es autor del libro titulado "El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población, demanda y producción desde 1700".(Foto: Difusión)

VIDEO SUGERIDO

Dave Bautista conversa con Perú21TV sobre 'El ejército de muertos"