Betssy Chávez

Sacan lustre a la franela

Y varios ministros no dejan de sacarle lustre a la franelita. Esta vez, desde Tacna, fue el turno de la titular de Trabajo, Betssy Chávez, quien dijo que no está en la agenda del gobierno ceder territorio marítimo a Bolivia y que las palabras de su jefe, el presidente Pedro Castillo, fueron malinterpretadas. O sea, que no escuchamos bien o entendimos mal, con lo cual se suma a la laaaaarga lista de traductores y ayayeros del mandatario.

(Archivo)

Pero no mueven montañas

La fe de Dina

Todo indica que la vicepresidenta Dina Boluarte le tiene más que fe al presidente. Solo así se entiende que, en declaraciones a la prensa, haya criticado el encuentro del secretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, con directivos de Repsol, y sostenido que esperaba que Castillo tome decisiones al respecto. ¿Y qué dijo el mandatario? Pues nada. Ingenuos los que esperaban otra cosa.

(Foto: @MidisPeru)

Nuevo Perú

Buscando dirigentes

Nuevo Perú, la agrupación que dirige la aliada del gobierno Verónika Mendoza, elige hoy a su nueva cúpula dirigencial. Una de las aspirantes a la presidencia es Anahí Durand, quien tiene a su cargo actualmente el Ministerio de la Mujer. De ser elegida, ¿lo hará mejor que su antecesora, que no logró siquiera la inscripción partidaria en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no podrán participar en los próximos comicios ediles y regionales?

(Foto: Andina)

Fue la madre de Alan García

Falleció Nytha Pérez

Nytha Pérez, fundadora del Apra en la provincia de Camaná, Arequipa, y madre del expresidente Alan García, falleció ayer, informó a través de las redes sociales su nieta Carla García. Su última aparición pública fue en el velorio del exmandatario, quien se suicidó en abril de 2019. Nuestras condolencias a sus deudos.

Nytha Pérez, madre del expresidente fallecido Alan García, murió este sábado 29 de enero. (Foto: Twitter Carla García)

VIDEO SUGERIDO

Avelino Guillén, renunció hoy al cargo de ministro del Interior, luego de esperar por semanas que el presidente Pedro Castillo respaldara su lista de cambios en la Policía Nacional. Conversamos con el exministro del Interior Rubén Vargas.