KEIKO FUJIMORI PIDE CENSURA

Puka en la mira

En una actividad realizada en Villa El Salvador, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que la presencia de Guido Bellido es “una dinamita para nuestra democracia”, por lo que debe ser censurado “de manera inmediata”. En tal sentido, lamentó que el presidente Pedro Castillo no tome decisiones al respecto. “El presidente no está, no habla, no dice nada, no hace cambios, entonces, si él no se atreve a hacer los cambios, el Congreso tiene que tomar decisiones y así se hará”, advirtió. ¿Y el profe? Calladito sigue...

Me parece nefasta la presencia del premier Bellido. Es dinamita contra nuestra democracia. Pienso que debe ser censurado. Si el presidente no se atreve, el Congreso tiene que tomar decisiones. Y así se hará.

ALIANZA PRODUCTIVA

Tejada al Inabif

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, designó al excongresista Sergio Tejada como director ejecutivo del Inabif. Ambos, se recuerda, postularon al Congreso en las últimas elecciones bajo la sombra de Verónika Mendoza de Juntos por el Perú. Ninguno ingresó. Sin embargo, ahora una es ministra y el otro funcionario. Para eso sirven las alianzas, ¿no es cierto? Ojalá nomás no le vaya a Tejada como con su investigación a Alan García donde –tras 26 meses de investigaciones y más de S/4 millones gastados– no tuvo resultados concretos.

FENATE CORAZÓN

Iber al descubierto

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), Segundo Vásquez, confirmó que el cuestionado ministro de Trabajo sí es parte del citado gremio, aunque ahora no ocupa ningún cargo. Con razón Iber Maraví fue más que diligente y, sin siquiera haberse sentado en el sillón ministerial, le dio luz verde a la inscripción de la Fenate que fundó Pedro Castillo.

LO SOMETEN A EXÁMENES

Fujimori en la clínica

El expresidente Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica local tras detectársele un problema de saturación de oxígeno en la sangre. Según se informó, será sometido a una serie de exámenes.

