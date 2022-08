Ponen en su sitio a Sánchez

Un estate quieto

Se le fue la lengua al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, al hablar de un posible plan Reactiva Perú III y lo tuvieron que poner en su sitio desde el actual titular de Economía, Kurt Burneo, hasta exministros como Waldo Mendoza. “Me pareció impertinente de un ministro sectorial anunciar un Reactiva 3, si sabrá lo que es Reactiva 3, y claramente la reducción del IGV ha sido malísima porque está demostrado que las políticas de ese tipo de exoneraciones o privilegios tributarios no son buenas”, expresó Mendoza, miembro del Consejo Fiscal. Las cosas claras.

No hay novedad en compra

Y la urea para cuándo

Después de casi tres meses, con dos licitaciones anuladas por cuestionamientos de la Contraloría y una tercera aún en proceso, el programa Agro Rural todavía no concreta la adquisición de las más de 73 mil toneladas de urea prometidas por el Ejecutivo. Los rumores apuntan a que la tercera licitación también va rumbo al fracaso. Todo esto, mientras el Midagri y su titular, Andrés Alencastre, se mantienen en silencio. Improvisación por todos lados.

Geiner Alvarado y Derrama

La agenda congresal

Mañana desde las 11:00 a.m., el Pleno del Congreso verá temas importantes. No pasa desapercibido el debate de dos mociones de interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, para que aclare sus vínculos con las licitaciones irregulares de obras en Cajamarca. No menos importante es la moción de Fuerza Popular para derogar el decreto supremo que modifica los estatutos de la Derrama Magisterial y que también se abordará. Podrían matar dos pájaros de un solo tiro.

Nueva moción de vacancia

La tercera es la vencida

Y hablando del Congreso, el legislador de Avanza País Diego Bazán dijo que, “indiscutiblemente”, en las próximas semanas se va a tener que presentar una tercera moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral.

“La moción está elaborada; es contundente y acoge las situaciones en las cuales el presidente se ha visto inmerso”, aseveró. La pregunta es, al momento de votar, ¿se portarán bien los ‘Niños’?