Se va, se va

Alva en salmuera

Con las horas contadas estaría el secretario general del Despacho Presidencial, Jorge Alva (en la foto), quien forma parte de la laaaaarga lista de funcionarios de gobierno denunciados por violencia familiar. Fuentes de Perú21 indicaron que su separación del cargo sería anunciada antes de la sesión del Pleno del Congreso, de mañana lunes, en la que se debatirá y votará la vacancia presidencial. ¿Rama de olivo del Ejecutivo al Congreso? Si es así debería haber más expectorados... una golondrina no hace verano.

Hugo Chávez

Cría fama...

Y a propósito de impresentables, el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, sostuvo en RPP que su remoción del cargo fue culpa del ministro de Economía, Oscar Graham. “Yo salgo porque el ministro de Economía no apoya a Petroperú; el señor no conoce lo que he hecho yo en la empresa”, arguyó. ¡Qué barbaridad! Si no lo sabe nosotros se lo decimos: Chávez es el principal responsable de la crisis que atraviesa la empresa, de los contratos sospechosos para la compra de biodiésel, de la rebaja en la calificación internacional de la empresa, de la contratación de personal de seguridad para él y el presidente del directorio por más de medio millón de soles, etc. etc. etc. ¿Suficiente o quiere más datos?

Revelaciones del sobrinísimo

A confesión de parte

Jaime Vásquez Castillo, uno de los sobrinísimos del presidente Pedro Castillo, reveló que los negocios de su familia funcionan en la informalidad porque, dizque, no cuentan con licencia municipal y, por lo tanto, tampoco tributan a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Vaya, vaya, ¡cuánta honestidad! A ver si en otro arranque de sinceridad revela también todos los entretelones de las reuniones clandestinas de su tío en una vivienda del pasaje Sarratea. A que sí puede... y a ver si la Sunat se pone las pilas.

Pedro Castillo saludando a su sobrino Jaime Vásquez Castillo. Foto: Facebook Jaime Vásquez

VIDEO RECOMENDADO

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.