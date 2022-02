Movidas en IRTP - I

Seis meses después...

Las cosas andan movidas en IRTP Televisión. Ayer se conoció el despido del canal del Estado de la reportera Tiffany Tipiani, quien hace seis meses fue intervenida por la seguridad del presidente Pedro Castillo cuando trataba de preguntarle sobre el entonces renunciante canciller Héctor Béjar.

Tifanny Tipiani había sido agredida por personal de seguridad del presidente Pedro Castillo el 18 de agosto de 2021.

Movidas en IRTP - II

No quieren “faltosos”

Tipiani dijo a Perú21 que su despido no tiene nada que ver con el incidente; sin embargo, también señaló que el gerente de IRTP, Julio Navarro, ya le había pedido no ser “faltosa” con algunas autoridades. Para no renovarle el contrato, dijo, alegaron falta de presupuesto. ¡Y al día siguiente contrataron personal! Algo huele mal, muy mal en el canal que pagamos todos los peruanos.

(Foto: Diario El Peruano)

Nueva procuradora general

¿A la medida?

La abogada María Aurora Caruajulca Quispe es la nueva procuradora general del Estado en reemplazo de Daniel Soria, quien fue expectorado tras denunciar al jefe de Estado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por sus reuniones secretas con la lobista Karelim López. ¿Será Caruajulca la funcionaria “a la medida” que andaba buscando el gobierno?

El Poder Ejecutivo designó al nuevo titular de la Procuraduría General del Estado. (Foto: Agencia Andina)

El Hugo Chávez de Petroperú

Envalentonado

El investigado gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, arremetió contra la Contraloría luego de que esta lo acusara de hostilizar y amenazar a los encargados de realizar acciones de control sobre su gestión. Ojalá así de rapidito fuera el funcionario para responder a la larga lista de denuncias que hay en su contra.

Pedro Castillo a Chile

Viaje en suspenso

¿Y el mandatario mantendrá su intención de viajar a Chile el 10 y 11 de marzo para asistir a la toma de mando de Gabriel Boric en medio del escándalo desatado por Karelim López? Veremos.

