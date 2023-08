EL ‘LOCO MOCHE’ - I

A martillazos

Arturo Fernández, el alcalde de Trujillo a quien muchos tildan de ‘Loco Moche’ o ‘El Loquito de Trujillo’ —y no precisamente por una cuestión de afecto—, no deja de protagonizar hechos vergonzosos. El último de ellos tuvo lugar en la Institución Educativa 81004 La Unión, donde, a martillazos, destruyó una placa conmemorativa en la que aparecían los nombres de la presidenta de la República, Dina Boluarte, su expremier Pedro Angulo y el exalcalde provincial de Trujillo José Ruiz Vega, como recuerdo de que fue durante su gestión que se culminaron los trabajos de mejoras en la infraestructura de ese colegio.

EL ‘LOCO MOCHE’ - II

En manos de la Fiscalía

“Esto no debe existir en ningún colegio. El colegio no es política. Aquí tiene que estar la placa de los directores, de los padres de familia, los que han luchado; esto no puede quedar así (…). Dina Boluarte, su nombre no puede estar acá. Usted es una presidenta de vacancia. Acá no puede estar esa cochinada, sáquenlo de aquí”, alegó Fernández ante la mirada incrédula de los presentes ante tanta violencia. Mientras, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad ya hizo la denuncia respectiva por este acto de vandalismo. El Ministerio Público tiene la palabra.





ACCIÓN POPULAR

‘Los Niños’, afuera

El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, informó a Perú21 que se encuentra a la espera de una reunión con el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a quien le solicitará que los cuatro congresistas suspendidos de la agrupación —Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancachi— dejen de integrar la bancada que lleva el nombre de su partido. Lamentablemente, parece que su solicitud caerá en saco roto porque el Reglamento Interno del Legislativo ampara a los cuatro ‘Niños’, quienes solo podrían ser retirados del bloque si son expulsados de AP. Así son las cosas en el Congreso…

Edmundo del Águila Morote

CIRO CASTILLO

Joyita chalaca

La Corte Superior de Justicia del Callao ha dictado medidas de protección en favor de la vicegobernadora de esa región, Edita Vargas, frente a cualquier tipo de agresión física o psicológica del gobernador regional, Ciro Castillo, a quien ella ha denunciado ante el Ministerio de la Mujer por discriminación de género, acoso laboral y político. Pruebas de ello son los audios en los que se le escucha acusarla de complotar en su contra. “Te vas a fregar”, le dice. Vergüenza ajena.